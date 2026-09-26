Съдът в Ню Мексико: "Мета" е подвела хората за защитата на личните им данни

„Мета“ (Meta) - собственикът на „Фейсбук“, е подвела потребителите относно защитата на личните им данни и свободата на словото, установи съдебно жури в американския щат Ню Мексико. Решението е по дело, заведено след скандала с „Кеймбридж Аналитика“, а размерът на финансовата санкция предстои да бъде определен от съдия.

За всяко нарушение се предвижда глоба до 5000 долара. Журито е приело, че компанията носи отговорност по повечето от 34-те въпроса, поставени за разглеждане. За всеки от тези случаи са установени между 1,3 млн. и 2,1 млн. нарушения според броя на засегнатите потребители, съобщава БТА.

„Мета“ заяви, че не е съгласна с решението и ще продължи да се защитава срещу обвиненията.

Скандалът с „Кеймбридж Аналитика“, разкрит през 2018 г., нанесе траен удар върху общественото доверие във „Фейсбук“. Данни, събрани чрез анкета на изследовател, са били използвани за създаване на потребителски профили и предоставени на аналитичната компания. От тях се е възползвал и предизборният екип на Доналд Тръмп преди президентските избори през 2016 г. Засегнати са били около 87 млн. потребителски акаунта.

За уреждане на разследванията по случая компанията е платила, наред с други суми, около 6 млрд. долара на американското правителство.

Ню Мексико заведе делото през 2021 г. Обвиненията включват и начина, по който платформата представя политиката си за свобода на словото, след разкрития, направени при разследването на скандала.

В отговора си „Мета“ заяви, че Конституцията на САЩ ѝ дава право да управлява платформите си по начин, който смята за най-подходящ за потребителите.