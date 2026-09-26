Извадиха тялото на британски пенсионер от руините след взрива в Атина

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Тялото на 77-годишен британски пенсионер е извадено от развалините на сграда в Атина, разрушена при газова експлозия, при която загинаха шестима души.

Експлозията в петък е унищожила двуетажната сграда в Плака, близо до Акропола и Храма на Зевс.

77-годишният британец и 78-годишната му съпруга, родена в Албания, живеели на втория етаж. Двамата са били видени на балкона си само минути преди взрива около 7:30 часа сутринта, съобщава "Дейли мейл".

снимка: Ройтерс

Пожарникарите смятат, че причината е изтичане на газ по захранващата линия на втория етаж. Пълното разследване обаче е отложено, докато приключи издирването на оцелели.

Днес спасителите са извадили телата на всички шестима души, които бяха в неизвестност. Сред тях са четирима американци, прекарали медения си месец в Атина – две двойки на възраст между 30 и 40 години, които били наели апартамента на приземния етаж за кратък престой.

снимка: Ройтерс

Роднини на американците в САЩ призовали за помощ в социалните мрежи, докато се опитвали да открият близките си.

„Смята се, че сградата, която се срути в Плака преди около 13 часа, е била дом на моите братовчеди Иън и Флорида. Те са на меден месец", написа отчаян техен роднина.

Първото тяло е било извадено от развалините на улица „Лисикратус". Жената е била открита в банята на разрушената сграда в ранните часове на събота и малко след това е била обявена за мъртва в болница „Елпис" в Атина.

Телевизионни кадри показаха колона от жълти линейки, изпълнила тясната улица. Един след друг спасители излизали от руините с носилки, върху които били телата, покрити със сребристо фолио, докато мълчаливи очевидци наблюдавали сцената.

Часове преди да бъдат открити телата заместник-кметът на Атина Панайотис Харлафтис призна, че надеждата за намиране на оцелели бързо намалява.

снимка: Ройтерс

„Пуснахме кучето за търсене и приключихме опитите да открием оцелели", каза той. Спасителните екипи продължили да претърсват по-дълбоките части на сградата, най-вече спалните. Според него експлозията може да е заварила хората, докато са спели.

Пожарната служба смята, че изтичане на газ на втория етаж е предизвикало мощния взрив. Около 30 пожарникари и шест специализирани автомобила, включително елитни екипи от гръцката спасителна служба EMAK, са претърсвали останките от бетонни плочи.

Само часове след експлозията, разтърсила улицата, пожарникари са спасили две жени от съседна сграда. И двете са били откарани с линейка в болница.