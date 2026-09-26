ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ще тръгне ли България с победа в Лигата на нациите...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23630016 www.24chasa.bg

Хванаха над 200 мигранти в района на Крит само за няколко часа

1048
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Хванаха над 200 мигранти в района на Крит. СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА Снимка: Снимка: Архив

Над 200 нелегални мигранти бяха открити в района на гръцкия остров Крит за няколко часа. От петък полунощ до тази сутрин са засечени три лодки с нелегални мигранти.

През нощта е открита лодка с 62 мигранти южно от Иракион. Няколко часа по-късно е засечен втори плавателен съд с 57 нелегални мигранти в района на остров Гавдос, намиращ се в близост до Крит, съобщава БТА. 

Трета лодка с 49 мигранти е засечена рано тази сутрин, а след това са открити още 47 мигранти.

Остров Крит се превърна в основен маршрут за мигрантите от Близкия изток, Индийския субконтинент и Африка към Гърция и Европа. През тази година близо 14 000 мигранти са достигнали бреговете на Крит, тръгвайки от източната част на Либия. Броят на нелегалните мигранти, пристигнали тази година на територията на цяла Гърция, е близо 26 000.

Според данни на ООН броят на мигрантите, преминали в Гърция, е най-големият в рамките на Европейския съюз.

Хванаха над 200 мигранти в района на Крит. СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино