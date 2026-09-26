Вижте как стотици хиляди приветстват папа Лъв XIV в Париж (Галерия)

Над половин милион души изпълни центъра на Париж за литургията на папа Лъв XIV. Още преди началото на службата хиляди обсадиха „Шанз-Елизе", за да видят отблизо главата на Католическата църква.

С бурни възгласи „Лъв, Лъв" тълпата посрещна папата, докато той премина по прочутия булевард с папамобила си и мина под Триумфалната арка, съобщава Би Би Си.

Лъв XIV махаше на хората от автомобила и на няколко пъти спря, за да благослови бебета. Хиляди вдигнаха телефони и камери, за да запечатат момента. За голямата литургия на площад „Конкорд" е изграден специален олтар.

Френският президент Еманюел Макрон няма да присъства на литургията. Той разговаря с папата около час в петък, но по време на четиридневната визита избягва да присъства на богослуженията заради строгото разделение между държавата и религията във Франция. Съпругата му Брижит Макрон и премиерът Себастиен Льокорню обаче ще бъдат сред гостите.

Очаква се на площада да се появят и няколко от политиците, които се споменават като кандидати за президентските избори догодина.

Марин льо Пен от „Национален сбор" и консерваторът Бруно Ретайо вече бяха забелязани на площад „Конкорд". Сред очакваните гости са още бившият премиер Едуар Филип и центристът Габриел Атал.

По-рано в събота Лъв XIV посети центъра „Мезон Бахита", който подпомага бежанци и мигранти. Там папата се срещна с мигранти и похвали организацията, че „ни приканва да видим онези, които са невидими".

„Възможно е да се срещаме един с друг и да живеем заедно с достойнство и в мир", заяви той.

Лъв XIV подчерта и ролята на жените, определяйки я като „основополагаща" за изграждането на „цивилизация на любовта". Още в петък папата отправи предупреждение за изкуствения интелект. В Елисейския дворец, пред представители на Църквата и френската държава, той предупреди за опасността човечеството да „загуби своята човечност сред един рай от машини". Папската визита продължава с огромен интерес. За литургията в Лурд в неделя вече са се записали 150 000 души.

В понеделник папата ще посети Мец, където ще отдаде почит на Робер Шуман – един от бащите основатели на Европейския съюз и ревностен католик, който е кандидат за беатификация.

Лъв XIV е роден в Чикаго през 1955 г. като Робърт Превост.

Връзката му с Франция е по бащина линия. Неговата баба е родена в Хавър, Нормандия, през 1894 г. По-късно тя се омъжва в САЩ за италианец и двамата приемат фамилията Превост – моминското име на нейната майка.