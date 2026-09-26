Намериха близо 20 млн. долара в коли на турски инфлуенсър, разследват го за пране на пари

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Той се снима и как посреща полицаи, дошли на сватбата му, за да му отправят предупреждение

Почти 20 млн. долара в брой откри турската полиция в автомобили на известен инфлуенсър при разследване за пране на пари. Служителите са иззели 16,44 млн. евро и още 700 хил. долара от коли в истанбулския квартал Маслак.

Парите са свързани с Мехмет Фатих Танджалан, известен в социалните мрежи като „Ванлъ Кара Хайдар". Общата стойност на откритото е около 954 млн. турски лири, или приблизително 19,5 млн. долара. Операцията е проведена по разследване на прокуратурата в Анкара за предполагаемо изпиране на средства от престъпна дейност, информира turkiyetoday.

Полицаите от отдела за борба с контрабандата и организираната престъпност установили, че парите на Танджалан са били съхранявани в автомобили в Маслак, район Саръйер.

При обиските рано сутринта на 26 септември са открити милионите в брой. Сред тях има 20 000 банкноти от 500 евро за 10 млн. евро, 29 300 банкноти от 200 евро за 5,86 млн. евро, както и банкноти от 100 и 50 евро. Полицаите открили и 7000 банкноти от по 100 долара.

Двата автомобила, за които се смята, че са използвани във връзка с предполагаемото престъпление, са иззети. Един човек е задържан.

Танджалан стана популярен в турските социални мрежи с демонстрациите си на луксозен начин на живот – скъпи автомобили, пищни празненства и огромни компании от мъже около него, наподобяващи охрана.

Образът му на богат инфлуенсър привлече още повече внимание след пищната му сватба. В социалните мрежи се появиха кадри с огромни количества златни накити, показвани и подарявани на младоженците.

Случаят стана широко известен, след като Танджалан засне как посреща полицаи, дошли на сватбата му, за да му отправят предупреждение. След това той публикува видеото онлайн.

На 8 септември инфлуенсърът беше задържан в дома си в района Мурадие в провинция Ван. По-късно съдът го остави в ареста по подозрение за пране на пари, придобити от престъпна дейност. Съпругата му Чагла Йоз Танджалан също беше задържана в Истанбул и откарана във Ван. Тя и неин роднина са оставени в ареста по същото обвинение. Други двама заподозрени са освободени под съдебен контрол.

Турският министър на правосъдието Акин Гюрлек посочи случая и предупреди, че социалните мрежи не могат да бъдат използвани за прикриване на предполагаеми престъпни приходи.

„Виртуалната известност, създадена в социалните мрежи, не може да служи като завеса за прикриване на престъпления и престъпни приходи", заяви Гюрлек.

Финансовите движения на Танджалан вече са били подробно проверявани от турския Съвет за разследване на финансови престъпления (MASAK). Според доклад от 9 септември от 2020 г. насам той е декларирал едва 74 281 турски лири печалба от търговска дейност.

В същото време по сметките му са постъпили около 58,78 млн. лири, а изходящите преводи са за още 56,18 млн. лири. Общият обем на банковите операции е близо 115 млн. лири. В брой са внесени над 4,59 млн. лири, а около 7,07 млн. лири са изтеглени.

Проверени са и сметките на съпругата му. Общият обем на входящите и изходящите преводи на двамата между 2020 и 2026 г. надхвърля 222 млн. турски лири.

В полезрението на разследващите попаднали и луксозните автомобили на семейството – Cadillac Escalade, Range Rover, Maserati GranTurismo, Dodge Challenger, Porsche Macan и BMW 320i. Танджалан твърдял и че е печелил пари в Дубай чрез т.нар. „mail order". MASAK обаче не открил официални трансфери от чужбина към негови сметки или тези на съпругата му.

Затова разследващите проверяват дали евентуално такива средства са влизали в Турция през сметки на трети лица или извън банковата система.

Сватбените накити също са станали част от разследването. Танджалан твърдял, че златото е било предоставено от бижутер за рекламни цели.

Бижутерът Вейсел Кахведжиоглу обаче заявил, че един комплект и две гривни са били продадени и за тях има фактури. MASAK е отбелязал несъответствието за допълнителна проверка.

Още по-любопитен е резултатът от експертизата на 97 накита, иззети от стопанска постройка в имот. Оказало се, че 76 от тях не са златни. Сред истинските накити е 22-каратово колие с тегло 580,04 грама.

MASAK е стигнал до заключение, че има данни за действия, попадащи в обхвата на прането на имущество, придобито от престъпна дейност. Точният размер на предполагаемите престъпни приходи обаче все още не е установен.