Мощната буря в САЩ предизвика токови удари и наводнения (Видео, снимки)

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Дългоочакваният концерт на Ед Шийрън в Бостън също беше отменен

Десетки милиони хора в североизточната част на САЩ са засегнати от мощна буря този уикенд, която наводни крайбрежието, прекъсна електрозахранването и предизвика хаос в пътуванията и отмяна на събития на открито.

Очаква се т.нар. Нор'истър да достигне пика си в събота. Той ще донесе „опасни крайбрежни наводнения и условия по плажовете, силни ветрове и проливни дъждове" в няколко района, включително Ню Йорк и Бостън, предупреди Националната метеорологична служба на САЩ (NWS).

КАДЪР: X/@ChicagoMWeather

В щатите Ню Йорк и Ню Джърси е обявено извънредно положение, като последният вече е изправен пред сериозни наводнения по крайбрежието. Прогнозите са за дъждове и силни ветрове от Вирджиния до Мейн.

Нор'истърът вече предизвика масови прекъсвания на електрозахранването. Близо 150 000 домакинства са останали без ток, сочат данни на PowerOutage.us.

Федералната авиационна администрация препоръча на пътниците да проверяват статуса на полетите си с авиокомпаниите. По данни на FlightAware повече от 1100 полета са били забавени, а други 400 са отменени.

Очаква се пълнолунието в събота да влоши наводненията по крайбрежието. Улици и домове вече бяха залети в крайбрежните общности Сърф Сити и Манаскуан в Ню Джърси.

🚨 2–4 FEET OF WATER FLOODS SURF CITY, NJ 🌊



2–4 feet of water is flooding roadways and entering homes in Surf City, New Jersey, as coastal/storm-surge flooding from Manahawkin Bay continues pushing water into Long Beach Island. 🌊🏠🚗



📩 Licensing: [email protected]… pic.twitter.com/qxPQfhQ5YW — Chicago & Midwest Storm Chasers (@ChicagoMWeather) September 26, 2026

„Незабавно се подгответе за значителни наводнения в ниско разположените райони край брега, включително пътища под вода и щети по домове и търговски обекти.", предупреди NWS.

В Ню Йорк властите предупреждават за пориви на вятъра до 86 км/ч през целия уикенд, които могат да доведат до паднали дървета и прекъсвания на електрозахранването.

The storm is just getting started. pic.twitter.com/pa7aCDNHnT — Jon Carman (@JonnyBigBlock) September 26, 2026

„Не пътувайте, ако не е необходимо", призова кметът Зоран Мамдани жителите във видеообръщение. „Не шофирайте и не преминавайте пеша през наводнени участъци", добави Той.

В района на Бостън бейзболният отбор „Бостън Ред Сокс" премести неделния си мач от серията срещу „Чикаго Къбс" за следващия петък.

Отменен беше и футболният мач между „Ню Йорк Ред Булс" и „Сейнт Луис Сити".

Nor'easter causing moderate coastal flooding as high tide arrives. This is at Broad Channel in Queens where there is up to 2 ft of standing water via @CarlyEHaynes #nywx pic.twitter.com/HQ9I9zu0Aj — Max Tsaparis (@MaxTsaparis) September 26, 2026

Няма да се проведе и фестивалът Global Citizen Festival в Сентрал парк в Ню Йорк, на който трябваше да се изявят Лорин Хил, Уайклеф Жан и Джон Леджънд.

Концертът на Ед Шийрън на стадион „Джилет" в района на Бостън беше отменен от съображения за сигурност, съобщиха от стадиона.