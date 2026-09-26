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Мощната буря в САЩ предизвика токови удари и наводнения (Видео, снимки)

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КАДЪР: X/@MaxTsaparis

Дългоочакваният концерт на Ед Шийрън в Бостън също беше отменен

Десетки милиони хора в североизточната част на САЩ са засегнати от мощна буря този уикенд, която наводни  крайбрежието, прекъсна електрозахранването и предизвика хаос в пътуванията и отмяна на събития на открито. 

Очаква се т.нар. Нор'истър да достигне пика си в събота. Той ще донесе „опасни крайбрежни наводнения и условия по плажовете, силни ветрове и проливни дъждове" в няколко района, включително Ню Йорк и Бостън, предупреди Националната метеорологична служба на САЩ (NWS).

КАДЪР: X/@ChicagoMWeather
КАДЪР: X/@ChicagoMWeather

В щатите Ню Йорк и Ню Джърси е обявено извънредно положение, като последният вече е изправен пред сериозни наводнения по крайбрежието. Прогнозите са за дъждове и силни ветрове от Вирджиния до Мейн.

Нор'истърът вече предизвика масови прекъсвания на електрозахранването. Близо 150 000 домакинства са останали без ток, сочат данни на PowerOutage.us.

Федералната авиационна администрация препоръча на пътниците да проверяват статуса на полетите си с авиокомпаниите. По данни на FlightAware повече от 1100 полета са били забавени, а други 400 са отменени.

Очаква се пълнолунието в събота да влоши наводненията по крайбрежието. Улици и домове вече бяха залети в крайбрежните общности Сърф Сити и Манаскуан в Ню Джърси.

„Незабавно се подгответе за значителни наводнения в ниско разположените райони край брега, включително пътища под вода и щети по домове и търговски обекти.", предупреди NWS. 

В Ню Йорк властите предупреждават за пориви на вятъра до 86 км/ч през целия уикенд, които могат да доведат до паднали дървета и прекъсвания на електрозахранването.

„Не пътувайте, ако не е необходимо", призова кметът Зоран Мамдани жителите във видеообръщение. „Не шофирайте и не преминавайте пеша през наводнени участъци", добави Той. 

В района на Бостън бейзболният отбор „Бостън Ред Сокс" премести неделния си мач от серията срещу „Чикаго Къбс" за следващия петък.

Отменен беше и футболният мач между „Ню Йорк Ред Булс" и „Сейнт Луис Сити".

Няма да се проведе и фестивалът Global Citizen Festival в Сентрал парк в Ню Йорк, на който трябваше да се изявят Лорин Хил, Уайклеф Жан и Джон Леджънд.

Концертът на Ед Шийрън на стадион „Джилет" в района на Бостън беше отменен от съображения за сигурност, съобщиха от стадиона.

КАДЪР: X/@MaxTsaparis
КАДЪР: X/@ChicagoMWeather

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