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Германският вътрешен министър: Трябва нов механизъм за справяне с миграционните кризи

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Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт СНИМКА: Вътрешно министерство на Германия

"Нуждаем се от нов европейски механизъм за справяне с миграционни кризи." Това заяви германският министър на вътрешните работи Александер Добринт на среща в Мюнхен със свои колеги от Европейския съюз и с еврокомисаря по въпросите на миграцията Магнус Брунер.

Добринт призова за въвеждане на ускорена процедура за депортиране на лица след случаи на масово пресичане на граници, като например наплива към испанския северноафрикански ексклав Сеута през юли. 

Добринт отбеляза, че извънредни ситуации, подобни на тази в Сеута, са възниквали многократно по външните граници на ЕС, съобщава БТА.

В края на юли над 72 000 души нахлуха в Сеута през Мароко, макар че по-голямата част от тях впоследствие напуснаха района. По оценки на испанските власти на малката територия остават 12 хил. мигранти, включително непълнолетни лица.

"Тези вълни не са породени от хуманитарна криза, а са резултат от дезинформация", каза германският вътрешен министър, като призова за процедура за бързо репатриране в случаите, когато властите установят наличие на извънредна ситуация, която не е свързана с хуманитарна криза.

Според Добринт Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс) също трябва да оказва съдействие на държавите при подобни ситуации, като разгръща сили за бързо реагиране в рамките на 24 часа. 

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт СНИМКА: Вътрешно министерство на Германия

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