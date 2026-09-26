Адвокатът на Нетаняху тихомълком стана директор на фабрика за дронове в Сърбия

Адвокатът на израелския премиер Бенямин Нетаняху - Цион Амир се оказа един от директорите на новата фабрика за израелски дронове в Сърбия. Любопитното е, че нито сръбският президент Александър Вучич, нито израелското посолство споменаха името му при откриването на предприятието, пише израелският вестник „Хаарец".

Фабриката в белградския квартал Макиш беше открита на 17 септември лично от Вучич. На церемонията присъства и посланичката на Израел в Сърбия Авивит Бар-Илан. Журналисти обаче не бяха допуснати. Вучич обясни, че причината е чувствителността на проекта.

„Тази сутрин бях особено горд със Сърбия и нейните успехи", написа той в Instagram. По думите му фабриката ще осигури около 100 работни места и ще произвежда „най-модерното оборудване" както за сръбската армия, така и за въоръжените сили на „някои други държави".

Израелското посолство също публикува информация за откриването. Оттам посочиха присъствието на Бар-Илан и подчертаха сътрудничеството между сръбската отбранителна индустрия и израелския оръжеен гигант Elbit Systems. Обаче не споменаха за Цион Амир.

Именно той се оказва един от тримата директори на компанията SDS Technologies, в чиито помещения е разположена фабриката.

Според разследване на BIRN, цитирано и от „Хаарец", Амир е вписан като директор на 17 септември – в самия ден на откриването. Другите двама са гръцката гражданка Мария Кардамаки и американският гражданин Джордж Антоан Елгосайн, роден в Ливан.

SDS Technologies пък се появява в сръбския бизнес регистър едва няколко часа след откриването. Компанията не е новорегистрирана, а е старото дружество CUPA Enterprises, което през миналата година е било регистрирано с дейност в областта на сателитните телекомуникации.

Собственик на SDS Technologies е базираната в Лондон CUPA Limited, чийто мажоритарен собственик е гръцкият гражданин Атанасиос Рамос.

Това разкритие се разминава и с по-ранните публични планове за собствеността на фабриката. По тях Израел и Сърбия трябваше да си поделят предприятието, като Elbit Systems да има 51%, а сръбската държавна оръжейна компания Yugoimport SDPR – 49%. В актуалната структура на SDS Technologies обаче няма нито израелска, нито сръбска компания като собственик.

Самият Цион Амир е един от известните израелски адвокати по наказателни дела. От 2025 г. той представлява лично Нетаняху, както и израелското правителство пред Върховния съд на страната в пет петиции, свързани с решението за отстраняването на Ронен Бар като ръководител на Шин Бет – израелската служба за вътрешна сигурност. Според информацията на „Хаарец" Ронен Бар е предупредил Нетаняху за потенциална атака на „Хамас" преди нападението на 7 октомври 2023 г.

Амир обаче не коментира защо е станал директор на компания, свързана с производството на военни дронове. Той е отказал да отговори на въпросите за ролята си в SDS Technologies и за новата фабрика.

BIRN е посетила обекта в Макиш още преди откриването му, след като е получила информация от два независими източника. Тогава на входа вече е имало табела SDS Technologies, но компанията не е фигурирала под това име в бизнес регистъра.

На откриването Вучич посочи и конкретните модели, които ще бъдат сглобявани и впоследствие произвеждани – Lanius-X, ударният FireFox-X и разузнавателният Magni-X. По думите му сръбската компания „Крушик" ще доставя експлозиви за дроновете.

Вучич обяви още, че се предвиждат още три подобни фабрики в Сърбия, разположени в близост до няколко летища.