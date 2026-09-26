Външните министри на Германия и Русия се срещнаха за първи път от началото на войната (Видео)

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Ние можем да отвръщаме. И точно това ще направим, заявил Вадефул на Лавров

Германският външен министър Йохан Вадефул се срещна изненадващо с руския си колега Сергей Лавров в ООН в събота. Това е първата среща между външните министри на Германия и Русия след началото на пълномащабната война в Украйна през 2022 г.

Разговорът е продължил около 30 минути и е бил „интензивен", разказа Вадефул пред германската обществена телевизия ZDF. По думите му двамата не са постигнали съгласие по ключовите въпроси.

„За мен беше важно да изясня, че Германия не приема инциденти като атаката с дрон в Лайпциг и че това е неприемлива ескалация. И ясно предупредих Русия да не продължава по този път. Ние можем да се защитаваме, можем да отвръщаме. И точно това ще направим", заяви Вадефул.

Германски представител заяви след срещата, че Вадефул е призовал Русия да се откаже от „опасния си път на ескалация" спрямо Германия, Европа и НАТО, инфорира европейското издание "Политико".

Министърът е осъдил и „продължаващата и все по-целенасочена агресия на Русия срещу украинското цивилно население". Според германския представител Вадефул е подчертал, че всеки месец десетки хиляди руски войници загиват във войната на изтощение, докато руската икономика продължава да се срива.

Срещата се проведе на фона на силно напрежение между Берлин и Москва. По-рано този месец германското правителство обвини руските разузнавателни служби, че стоят зад опит за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летището в Лайпциг.

В отговор Германия наложи санкции, включително затвори руското консулство в Бон. Москва отвърна с аналогични мерки, сред които и затварянето на германското консулство в Санкт Петербург.

Германия и Русия влязоха в остър сблъсък и по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН по-рано тази седмица. Тогава Вадефул обвини Москва в „безразсъдна и опасна ескалация в Европа", а Лавров обвини Европа в използване на „престъпни методи".

От руска страна не беше предоставена веднага подробна информация за срещата. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова посочи руски доклад, поставящ под въпрос автентичността на клането в Буча, който според информацията е бил представен по време на разговора.

Имаше и разминаване между Берлин и Москва за това кой е поискал срещата. Захарова заяви, че Вадефул е потърсил Лавров. Германският министър обаче каза пред ZDF, че се е съгласил на разговор, след като чрез посредници руският му колега е дал сигнал, че е готов да разговаря.

Срещата се състоя на фона на подновените усилия на САЩ и западните им съюзници да дадат нов тласък на мирните преговори между Русия и Украйна.

По-рано тази седмица американското правителство покани руския президент Владимир Путин на срещата на върха на Г-20 в Маями през декември. Това създава възможност за евентуални разговори между Путин и украинския президент Володимир Зеленски във Флорида.

Докато някои европейски лидери разкритикуваха поканата, Вадефул я приветства и я определи като „тест за Путин".

„Трябва да се възползваме от подобни възможности", каза той в петък.

Вадефул обаче направи уговорка, че според него е необходимо първо да има прекратяване на огъня, „за да можем да водим сериозни преговори".