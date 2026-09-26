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"Европа прави всичко по силите си, за да провали мирните преговори, желани от администрацията на Тръмп", заяви руският външен министър Сергей Лавров пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

В речта си той каза, че Москва ще постигне военните си цели в Украйна "независимо от обстоятелствата".

"Целите на специалната военна операция ще бъдат постигнати, заплахата за сигурността на Русия ще бъде елиминирана и мирният живот ще се възстанови", обяви руският външен министър.

Лавров днес се срещна с германския си колега Йохан Вадефул. В речта си пред Общото събрание на ООН обаче руският министър отправи остри критики към Берлин. Според него "реформата на Съвета за сигурност на ООН не може да включва допълнителни места за западни държави, и по-специално за Германия и Япония, които понастоящем са поели по пътя на милитаризма".

Лавров добави, че страната му е готова да съдейства за стабилизирането на обстановката в Ормузкия проток.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че отхвърля иранското предложение за повторно отваряне на този ключов морски път в рамките на седем дни.

"Нужно е доверие в отношенията между държавите от Персийския залив, арабските страни и Иран. Необходима ни е стабилна регионална архитектура", заяви руският външен министър.

Лавров призова САЩ да вдигнат блокадата над Куба, да отменят ограниченията върху търговията и да извадят острова от списъка на държавите, подкрепящи тероризма.

САЩ започнаха кампания за оказване на натиск върху Куба, която до голяма степен блокира доставките на петрол за острова и предизвика сериозни прекъсвания на електрозахранването.