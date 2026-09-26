Демократите: Ще разследваме Тръмп, ако спечелим изборите

Разследвания срещу президента Доналд Тръмп, срещу семейството му и неговата администрация подготвят демократите в Камарата на представителите на САЩ, ако партията им си осигури мнозинство на изборите през ноември и отнеме контрола над Камарата от републиканците.

Инициативата е мащабна и изключително сложна, като обхваща дейността на няколко комисии в Камарата, съобщава БТА. Според представители от Демократическата партия в САЩ се наблюдава широко разпространена корупция и злоупотреба с власт, като не е изключена и възможността за започване на процедура по импийчмънт срещу президента Тръмп и членове на кабинета му.

"Американският народ плаща цената за тази неконтролируема корупция", заяви лидерът на демократите Хакийм Джефрис от Ню Йорк, който е сочен за потенциален председател на Камарата на представителите, ако партията спечели мнозинство през ноември. "Ако някой е крал от американския народ или го е ощетявал, ние ще потърсим отговорност", добави той.

Конгресът разполага със значителни правомощия да упражнява контрол върху изпълнителната власт като равнопоставена институция.

Демократите търсят информация за доходоносните дейности на Тръмп и семейството му, чието състояние значително е нараснало, откакто той се завърна в Белия дом през януари 2025 г. Те разследват и евентуални нарушения на гражданските права във връзка със смъртта на американци по време на протести срещу операциите на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE), както и случаите на задържани имигранти, депортирани в други страни.

Демократите се противопоставиха на затварянето на центъра "Кенеди", започнаха разследвания за частното финансиране на честванията по повод 250-годишнината на САЩ и следиха процеса по закриване на федерални структури, включително Агенцията на САЩ за международно развитие.

Те повдигат и въпроси във връзка с неотдавнашното признание на Тръмп, че сватбеното тържество на сина на президента Доналд Тръмп-младши е било частично финансирано от руски олигарх, за когото се твърди, че има връзки с Кремъл.

Конгресменът Джейми Раскин от Мериленд, който се очаква да оглави Комисията по правосъдие, определи въпросите, свързани с тези случаи, като "гигантски“. "Трябва бързо да се съсредоточим върху формите на системна корупция, коствали на обществото огромни суми пари и за които съществуват законодателни решения", каза Раскин.