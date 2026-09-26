Нетаняху се договарял с „Хамас“ дни преди атаката на 7 октомври

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При нападението загинаха около 1200 души, а стотици бяха взети за заложници

Дни преди атаката на „Хамас" на 7 октомври 2023 г. израелският премиер Бенямин Нетаняху е търсил цивилни договорености с палестинската групировка и е планирал използването на хуманитарни мерки като инструмент за влияние върху нея. Това показват документи от срещи на израелското ръководство, разкрити от израелската телевизия Channel 13.

Документите хвърлят нова светлина върху действията на израелските власти в дните преди нападението, при което загинаха около 1200 души, а стотици бяха взети за заложници.

Според „Ню Йорк таймс" на 1 октомври 2023 г. – шест дни преди атаката, Нетаняху е получил предупреждения за възможна заплаха, но не ги е споменал по време на оценката на ситуацията.

От разкритите сега документи става ясно, че

сред решенията на срещата е било „насърчаването на цивилни договорености с „Хамас".

Срещата на 1 октомври е последвала телефонен преглед на ситуацията на 27 септември. Според публикация на „Атлантик" египетският ръководител на разузнаването Абас Камел е пристигнал в Израел ден по-рано и е предупредил за „мащабна атака" от страна на „Хамас".

„Ню Йорк таймс" и други медии съобщават, че президентът на ОАЕ Мохамед бин Зайед също е предупредил Нетаняху през същата седмица, пише израелската медия ynetnews.

В разговорите са участвали тогавашният министър на отбраната Йоав Галант, началникът на Генералния щаб на израелската армия Херци Халеви, както и ръководителите на „Мосад" и „Шин Бет" Давид Барнеа и Ронен Бар.

В началото на срещата Нетаняху е заявил, че Израел трябва да се справи с променящата се ситуация в Газа, Ливан и Иран.

„Работим за ограничаване и намаляване на ескалацията чрез разумно и контролирано използване на сила", е казал той.

В документа се посочва, че по отношение на Газа е трябвало да продължат действията по границата, да бъдат засилени мерките срещу запалителните балони и да се разшири използването на хуманитарни мерки.

Сред тях е било регулирането на броя на палестинските работници, допускани до работа в Израел –

увеличаването или намаляването им според поведението на „противниковата страна".

Тези мерки е трябвало да бъдат използвани като допълнителен инструмент наред с военните действия.

Нетаняху е подчертал, че макар Израел да не желае ескалация, трябва да бъде готов за евентуално рязко покачване на напрежението.

На 1 октомври, шест дни преди атаката, е проведена задълбочена оценка на ситуацията със сигурността. В началото Нетаняху е поставил акцент и върху възможността Израел да постигне историческо мирно споразумение със Саудитска Арабия.

По думите му държави и организации се опитват да провалят процеса на нормализиране и Израел трябва да противодейства на тези опити.

Премиерът е наредил да се поддържа „ефективно и премерено ниво" на действия в сферата на сигурността в отговор на действията на противниците на Израел.

В документа са посочени конкретни решения за Газа

Едно от тях е разширяване на използването на хуманитарни мерки – както предоставянето, така и отнемането им, с цел да се влияе върху поведението и политиката на „Хамас". Друга точка е изричното решение да се „насърчат цивилните договорености с „Хамас".

Едновременно с това е трябвало да бъде повишена оперативната готовност за целеви операции срещу лидери на „Хамас", както и срещу структури на групировката на Западния бряг.

Документите показват, че само дни преди нападението израелското ръководство е обсъждало едновременно дипломатически и хуманитарни инструменти за влияние върху „Хамас" и подготовка за евентуални военни действия.