Саудитският външен министър: Международната общност допусна пропуски, когато трябваше да поеме отговорност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Стабилността на този жизненоважен район - Персийския залив, е пряко свързана с глобалната енергийна сигурност", заяви саудитският външен министър Фaйсал бин Фархан Ал Сауд пред Общото събрание на ООН. Той посочи, че международната общност е допуснала "пропуски в моменти, когато е трябвало да поеме отговорност", съобщи БТА.

Войната в Близкия изток, започнала през февруари с израелско-американска атака срещу Иран, сериозно разтърси световната икономика, до голяма степен заради ограниченията, наложени от Техеран в стратегическия Ормузки проток.

Саудитска Арабия и съседните ѝ държави от Персийския залив многократно станаха мишена на ирански дронове и ракети по време на войната между САЩ и Иран.

Саудитска Арабия, която е най-големият износител на суров петрол в света, сега е изправена и пред заплахи за корабоплаването в протока Баб ел Мандеб, където подкрепяните от Иран йеменски хуси блокират саудитски кораби и атакуват петролни съоръжения по крайбрежието на Червено море.

"Защитата на международното корабоплаване и веригите за доставки е споделена отговорност, която изисква сериозно международно сътрудничество", заяви саудитският външен министър, визирайки двата протока, както и Аденския залив и Червено море.

Наскоро хусите поеха контрола над цялото западно крайбрежие на Йемен по протежението на Червено море, засилвайки позициите си в района на протока Баб ел Мандеб, който свързва Азия с Европа чрез Суецкия канал.