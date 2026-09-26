Хиляди излязоха на протест в Мадрид заради кризата в Сеута (Видео)

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Хиляди излязоха на протест в Мадрид в подкрепа на Сеута и с искане за предсрочни избори заради продължаващата миграционна криза в испанския анклав.

Вторият „Марш за достойнство" започна малко след 10 ч. местно време от площад „Сибелес" и се отправи към Триумфалната арка в Монклоа. Демонстрацията е организирана от „Испанско гражданско общество" с подкрепата на Народната партия (PP) и „Вокс".

Сред участниците беше лидерът на „Вокс" Сантяго Абаскал, който настоя мигрантите, пристигнали в Сеута, да бъдат върнати в страните си на произход, съобщава "Евронюз".

„Сеута остава завладяна, защото Санчес продължава да бъде слуга на Мароко. Мигрантското нашествие се насърчава", заяви Абаскал, визирайки испанския премиер Педро Санчес.

Отделен „Марш за достойнство", проведен преди масовото влизане на мигранти в края на юли, събра десетки хиляди хора, които поискаха оставката на Санчес и свикване на предсрочни избори.

Според правителствената делегация в протеста тогава са участвали около 40 000 души, докато организаторите оцениха броя им на цели 120 000.

На 2 септември, официалния празник на Сеута, хиляди хора също излязоха по улиците на градове в цяла Испания в демонстрация, организирана от Испанската федерация на общините и провинциите.

Почти два месеца след масовия приток на мигранти ситуацията в Сеута остава нерешена. Около 8300 мигранти са настанени в създадени в града центрове, а над 4000 души се смята, че все още живеят по улиците. Мароко обвини Испания, че възпрепятства връщането на мигрантите, които остават в Сеута.

Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес наскоро се срещна с мароканския си колега Насер Бурита в Ню Йорк, за да обсъдят проблема.

По време на разговорите Бурита посочи „пречки" и „противоречия", които според него отчасти се подхранват от испанската политическа класа и пречат на разрешаването на ситуацията.

Междувременно властите продължават да следят ситуацията и да оказват помощ в различни части на града.

В петък Националната полиция задържа трима марокански граждани, живеещи във временен лагер на плажа Трампалин. Те са заподозрени за участието си в задържането на две непълнолетни лица, пристигнали като мигранти. Двете деца са откарани за лечение в университетската болница в Сеута.

Същия ден 63 жени, които са били сами или с малки деца, са преместени в център, обособен в района на Хипика. Преместването е част от продължаващите усилия на властите да настанят хората, които все още живеят по улиците.

През последните дни пожарникари са открили и импровизирано селище в подземни тунели. Смята се, че там са пребивавали между 30 и 50 мигранти.

В петък млад мароканец е починал в лагер, разположен на мястото на бивша фабрика край плажа Трампалин. Причината за смъртта му все още не е установена.