Откриха десети труп на жена край Йоханесбург само за два месеца

Тяло на жена откри полицията в южноафриканската община Екурхулени, източно от Йоханесбург. Това е десетата убита жена за последните два месеца в района, все още се установява дали убийствата са свързани помежду си.

Жертвата е намерена в гробище в градчето Тембиса. Повечето от останалите девет убити жени са били на възраст между 20 и 30 години, като някои са намерени без дрехи и с признаци на нанесено сексуално насилие върху тях, предава БТА.

Сред жертвите е и бегачката Елизабет Моселакгомо, видяна за последно жива на 9 септември. Случаят привлече особено обществено внимание към поредицата от убийства, започнала в средата на юли в района на Кемптън Парк, на около 30 километра североизточно от Йоханесбург.

Първата жертва - 37-годишна жена, беше открита на 15 юли гола, с вързани със свински опашки крака. Два дни по-късно беше арестуван заподозрян. Две жени, на 31 и 38 години, са арестувани във връзка с деветата жертва и вече са им повдигнати обвинения.

Поредицата от случаи засилва безпокойството около насилието над жени в Южна Африка. Страната с население от около 62 милиона души е сред държавите с най-високи нива на убийства в света, като средно се регистрират над 60 убийства дневно.