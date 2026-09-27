Съпругата на великия изследовател Ранулф Файнс била маниачка на тема контрол

Доведеният син на най-великия жив изследовател в света сър Ранулф Файнс твърди, че втората му съпруга Луиз е упражнявала силен контрол върху живота му и постепенно го е изолирала от семейството и приятелите му, съобщава "Дейли мейл".

31-годишният Алекс Милингтън-Коутс заяви, че майка му е доминирала във връзката още от началото на брака им през 2005 г., само около година след смъртта на първата съпруга на Файнс – Джини.

Твърденията му са подкрепени пред британския вестник Mail on Sunday от приятели на Файнс и негов бизнес партньор, които независимо един от друг описват промяна в поведението и социалните му контакти след втория му брак. Файнс и съпругата му Луиз са женени от 2005 г. СНИМКА: ГЕТИ ИМИДЖИС

Един от бизнес партньорите твърди, че през 2015 г. Файнс му казал, че трябва да се върне в Чешър, защото съпругата му му позволявала да отсъства от дома „само по 24 часа наведнъж". Алекс Милингтън-Коутс е започнал кампания за набиране на средства, с която възнамерява да финансира евентуални съдебни действия за защита на интересите на своя 82-годишен доведен баща.

По думите му той иска да установи къде се намира Файнс и да гарантира, че той може свободно да общува с близки и приятели и да взема решения относно живота си.

Файнс страда от болестта на Паркинсон и не е бил виждан публично повече от две години. Доведеният му син твърди, че двамата са се видели за последно в края на 2024 г., а последният им телефонен разговор е бил преди около година и половина.

„Искам да възстановя свободната му воля", казва Милингтън-Коутс.

Той твърди, че отношенията му с майка му са били трудни от години и че тя периодично го е блокирала по телефона и във Facebook. По думите му двамата са отчуждени от 2018 г.Според британски медии през 2024 г. Луиз Милингтън-Коутс е получила пълномощно, позволяващо ѝ да взема решения от името на съпруга си.

Оттогава Файнс е бил преместван между няколко социални и медицински заведения в Лондон, Чешър и Уелс.

Случаят е привлякъл вниманието на британските власти, след като управител на дом за възрастни хора е подал сигнал до Службата на обществения попечител (Office of the Public Guardian) заради инструкции, които според него са предизвикали сериозни притеснения.

В Уелс местният регулатор Care Inspectorate Wales е установил, според цитирана от медиите кореспонденция, че Файнс е бил „незаконно лишен от свобода". В документа се посочва, че той не е бил свободен да напуска заведението и не е могъл да даде съгласие за грижите, лечението и настаняването си.

Случаят е станал повод за призиви за проверка на действията на институциите, които са били ангажирани с грижите за Файнс. Британският депутат и министър в сянка по въпросите на здравеопазването и социалните грижи Деймиън Хиндс също призова евентуалните пропуски на Office of the Public Guardian да бъдат разследвани.Според публикациите в британските медии Файнс е бил приет в един от домовете под името „Робърт Милингтън".

На персонала било съобщено, че става дума за бивш войник от Специалната въздушна служба (SAS), чиято самоличност трябва да бъде скрита заради предполагаема заплаха за живота му.

По-късно, когато ръководството на дома се срещнало с Луиз Милингтън-Коутс, тя разкрила истинската самоличност на обитателя. По думите ѝ съпругът ѝ можел да стане мишена на екстремисти, ако самоличността и местонахождението му станат публично известни.

Операторът на дома разказва, че Файнс понякога разговарял с други обитатели, които не знаели кой е той. По думите му изследователят бил физически слаб и понякога объркан, но все още демонстрирал моменти от силния характер, с който е известен.

Според същия източник Файнс не е бил насърчаван да гледа предавания, свързани с Антарктида, Северния полюс или Еверест, тъй като съпругата му смятала, че това може да го разстрои.Собственикът на дома твърди още, че Файнс почти не е говорил за втората си съпруга, но често е споменавал първата си жена Джини.

По думите му още при пристигането си в дома Файнс попаднал в ситуация, която му направила впечатление. След като съпругата му го смъмрила, изследователят ѝ се усмихнал и намигнал, сякаш искал да покаже на присъстващите, че разбира поведението ѝ.

Тези твърдения не са независимо установени, а Луиз Милингтън-Коутс е потърсена за коментар.Животът на сър Ранулф Файнс е сред най-забележителните биографии в историята на съвременните експедиции.

Бивш военнослужещ и специалист по разрушаване в SAS, той става първият човек, достигнал пеша и двата географски полюса, както и първият, прекосил Антарктида пеша.

През 2009 г., на 65-годишна възраст, Файнс изкачва Еверест, въпреки че преди това е претърпял двойна операция за байпас и сърдечен удар.

Сред останалите му постижения е и участие в изключително физически предизвикателства, включително седем маратона за седем дни на седем континента.

След смъртта на първата му съпруга Джини през 2004 г. Файнс се жени за Луиз през 2005 г. Двамата първоначално живеят в Greenlands – имение в Девън, което той е обитавал с първата си съпруга. По-късно се преместват в Шропшър, където Луиз отглежда коне.Кампанията на Алекс Милингтън-Коутс е получила публична подкрепа от няколко известни британски изследователи и приключенци, сред които Беър Грилс, сър Робин Нокс-Джонстън, Бен Фогъл и Робин Ханбъри-Тенисън.

Милингтън-Коутс заявява, че целта му не е да отнеме правата на майка му, а да гарантира, че доведеният му баща може да упражнява собствената си воля.

Той предполага, че Файнс може отново да се намира в дома на съпругата си.

„Искам да гарантирам пълната му свобода – възможността да излиза, да вижда когото пожелае и да взема решения за собствения си живот", казва той.