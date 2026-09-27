Масови протести в Германия срещу планираните съкращения на държавни разходи

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Стотици хиляди излязоха по улиците в цяла Германия в събота, за да призоват за „силна социална държава" и да изразят несъгласието си с планираните съкращения на държавни разходи, предаде ДПА, цитирани от БТА.

Синдикатите съобщиха, че в протестите, обхванали много градове в цялата страна, са участвали общо 175 000 души.

В реч пред събралото се множество в Есен лидерката на Конфедерацията на германските профсъюзи (DGB) Ясмин Фахими разкритикува плановете на правителството на канцлера Фридрих Мерц за трудови и пенсионни реформи и предупреди за негативното въздействие от съкращения на социални помощи.

Под лозунга „Трудно спечелени! Твоята работа. Твоето здраве. Твоята пенсия" протестиращи преминаха през центровете на 15 големи германски града.

На карта са поставени сигурните работни места, добрите условия на труд и защитата на правата на работниците, се посочва в изявление на синдикатите.

Според полицейските власти в Нюрнберг са протестирали между 20 000 и 25 000 души, в Есен около 12 000, а във Франкфурт на Майн – около 15 000. Демонстрантите в Хановер са били около 13 000, в Щутгарт 16 000, във Фрайбург 4500, а в Берлин – 5500.

Митинги, на които присъстваха хиляди хора, се проведоха също в Хамбург, Кил, Росток, Магдебург, Лайпциг, Ерфурт и Саарбрюкен.

Масовите демонстрации се провеждат на фона на опасения за сигурността на работните места в редица сектори, като например автомобилната индустрия.

След скорошните регионални избори в източните федерални провинции Берлин и Мекленбург-Предна Померания – които се оказаха катастрофални за партията му – Мерц заяви в средата на септември: „Реформите трябва да продължат".

Пенсионната система е в центъра на плановете за реформи, а през уикенда между партиите в управляващата коалиция избухна спор относно предоставянето на социални грижи.