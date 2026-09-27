Руски удари срещу Одеса, най-малко двама са ранени

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Най-малко двата души са ранени при серия от руски удари срещу украинския пристанищен град Одеса, съобщи в събота вечер председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в "Телеграм", предаде ДПА, цитирани от БТА.

На няколко места в Одеса са избухнали пожари, които са изпълнили града с гъсти облаци дим. При атаките са били засегнати частни домове, производствено съоръжение и складове, уточни Кипер.

Вчера руските военни нанесоха два удара по магазин за строителни материали в Одеса.

Русия все по-често нанася удари по украински градове с бойни дронове и балистични ракети, докато на фронта на практиката ситуацията остава патова, припомня ДПА.

Украйна също така е атакувала с дронове руски обекти от петролната и отбранителната промишленост.