ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор подаде сигнал, че полицаи му искат подкуп к...

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23631282 www.24chasa.bg

Странна миризма предизвика аварийно кацане на самолет с 371 души

2636
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Самолет. Снимка: Рixabay

Полет на авиокомпания „Луфтханза“ (Lufthansa) от Франкфурт до Торонто, на борда на който са се намирали 371 пътници, кацна извънредно в Манчестър в събота заради съображения за безопасността, предаде ДПА и БТА.

Причината за извънредното кацане е била необичайна миризма в салона, съобщи авиокомпанията в отговор на запитване.

По време на полета е била обявена аварийна ситуация, за да бъде осигурено приоритетно разрешение за кацане.

Пожарната служба е извършила превантивна проверка на самолета, тъй като „Боинг 747-400“, с който е изпълняван полета, е кацнал с повишено тегло заради горивото на борда.

След това пътниците са успели да слязат от самолета по обичайния начин. В момента самолетът бива проверяван. Пътниците са настанени в хотели и се очаква да продължат пътуването си до Торонто в неделя с резервен полет.

„Извиняваме се на нашите гости за ситуацията и за прекъсването на пътуването им. Безопасността на нашите пътници и екипаж е наш най-важен приоритет“, заяви говорител на превозвача.

Самолет. Снимка: Рixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино