Иран иска дипломатическо решение на конфликта със САЩ след отказа на Тръмп за примирие

Единствено дипломацията може да разреши конфликта между САЩ и Иран, заяви иранският външен министър Абас Арагчи, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военните действия в рамките на седем дни, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

„Нашите условия са ясни и всяка стъпка към отварянето на Ормузкия проток зависи от изпълнението на тези условия", обяви Арагчи в публикация в социалните мрежи. „Само решение, постигнато чрез преговори, може да ги измъкне от тази безизходица", допълни той.

Иран представи предложението по-рано тази седмица на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, като заяви, че то е било предадено на американците чрез посредници от Катар.

Съгласно предложението Техеран е готов да отвори отново Ормузкия проток и да възобнови преговорите по ядрената си програма. В рамките на седем дни след това трябва да бъдат прекратени военните действия по всички фронтове, включително в Ливан, а САЩ да вдигнат блокадата на иранските пристанища, да освободят замразените ирански средства и да отменят санкциите върху иранския петрол.

Доналд Тръмп обаче съобщи вчера, че отхвърля иранския план и изтъкна, че отчаянието подтиква иранците да настояват за споразумение относно корабоплаването в Ормузкия проток.

„Те искат да сключат споразумение за незабавно отваряне на Ормузкия проток, защото губят толкова много" средства, заяви Тръмп пред репортери в Белия дом. Президентът на САЩ Доналд Тръмп СНИМКА: АРХИВ

Въпреки публичните изявления на Тръмп посредниците в преговорите между САЩ и Иран все още не са предали официално отхвърлянето на плана от страна на САЩ, изтъкна още Арагчи.

„Чакаме посредниците да ни предадат окончателните становища и ще вземем решение въз основа на тях", обясни иранският министър на външните работи.

По-рано тази седмица в. „Уолстрийт Джърнъл" съобщи, позовавайки се на анонимни американски официални представители, че Тръмп е отхвърлил предложението на Иран и е заявил пред свои сътрудници, че очаква да възобнови бомбардировките срещу страната след междинните избори за Конгрес през ноември.