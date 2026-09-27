Децата на мигрантите в Кипър са с по-високи резултати на PISA от връстниците си

Според резултатите от международното изследване PISA за постиженията на учениците в Кипър, учениците с мигрантски произход се справят по-добре с четенето с разбиране в сравнение със своите връстници от Кипър, съобщи кипърската новинарска агенция КНА специално за БТА.

Освен това островната държава е на първо място по дял на децата, които дават прибързани отговори и „не са отделили повече от 10 секунди за задачите", докато обстоятелството, че ученици от семейства с по-нисък социално-икономически статус демонстрират образователна устойчивост, се разглежда като положителна тенденция.

Резултатите от изследването PISA бяха представени на пресконференция в Министерството на образованието в петък, като същевременно бяха обявени и конкретни промени в образователната система, целящи повишаване на качеството на обучението. Министърът на образованието Атина Михаилиду отбеляза, че вече се прилагат мерки, които биха могли да доведат до по-добри резултати в учебния процес.

Както показват резултатите, постиженията на децата с мигрантски произход са по-високи от тези на кипърските деца и в трите разглеждани области. По-конкретно по отношение на четенето с разбиране децата с мигрантски произход от първо поколение и висок социално-икономически статус са постигнали 486 точки. Децата от второ поколение са постигнали 424 точки, а кипърските ученици – 415 точки. Сред децата с нисък социално-икономически статус резултатите са 369 точки за тези от първо поколение и 367 точки както за децата от второ поколение, така и за кипърските ученици.

По математика учениците с мигрантски произход от първо поколение и висок социално-икономически статус са постигнали 512 точки, докато учениците от второ поколение са постигнали 460 точки, а кипърските ученици – 450 точки. Сред учениците с нисък социално-икономически статус тези от първо поколение са постигнали 408 точки, кипърските ученици – 387 точки, а учениците от второ поколение – 384 точки. По природни науки учениците с мигрантски произход от първо поколение и висок социално-икономически статус са постигнали 520 точки, докато учениците от второ поколение са постигнали 460 точки, а кипърските ученици – 452 точки. Сред учениците от семейства с нисък социално-икономически статус резултатите са 401 точки за учениците от първо поколение, 389 точки за кипърските ученици и 382 точки за учениците от второ поколение.

Резултатите от проучването показват също, че Кипър е на първо място по дял на децата, които дават прибързани отговори „и са отделили не повече от 10 секунди за задачите" – показател, възлизащ на 24,9%; това подсказва, че „голяма част от учениците не са подходили към теста достатъчно сериозно". Михаилиду отбеляза и че делът на децата, които оставят въпроси без отговор, е особено висок.

Освен това 43,5% от учениците в Кипър са класирани под ниво 2 и не притежават базови умения в нито една от трите основни предметни области на изследването, докато едва 0,7% са класирани над ниво 5 и притежават напреднали умения и по трите основни предмета. Същевременно значителна част от учениците не са участвали активно в изследването.