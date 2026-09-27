Папа Лъв XIV се среща с жертви на сексуално насилие от духовници

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Папа Лъв Четиринадесети продължава посещението си във Франция в поклонническия град Лурд, където се очаква хиляди да присъстват на богослужение, съобщи ДПА, цитирани от БТА.

Главата на Римокатолическата църква възнамерява да разговаря и с хора, станали жертви на сексуално насилие от духовници. През последните години Католическата църква във Франция също беше разтърсена от обвинения за подобни посегателства.

Лурд, град с около 13 400 жители, е сред най-известните поклоннически центрове в Европа. Според католически предания Богородицата се е явила няколко пъти на 14-годишно момче в града.

Папа Лъв XIV ще остане във Франция до понеделник. Последната спирка от четиридневното му посещение ще бъде град Мец в Източна Франция, близо до границата с Германия, където понтификът ще произнесе реч, посветена на Европа.

В началото на визитата си папата посети Париж, където вчера отслужи литургия пред около 800 хиляди души.

Във Франция вече повече от век действа принципът за строго разделение между църквата и държавата, като по исторически причини в някои източни райони на страната има изключения.

Католиците са най-голямата религиозна общност във Франция, въпреки че все повече французи се определят като атеисти. През последните години делът на мюсюлманите сред близо 69-милионното население на страната също се е увеличил.