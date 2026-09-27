Иранският президент променил речта си в ООН след изказване на Тръмп

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Президентът на Иран Масуд Пезешкиан е променил речта си пред Общото събрание на ООН, след като е чул изказванията на президента на САЩ Доналд Тръмп по време на престоя си в Ню Йорк, съобщи "Фокс нюз".

Пезешкиан се завърна в Техеран след петдневно посещение и посочи, че думите на Тръмп са го подтикнали да отговори по-пряко от трибуната на Общото събрание.

„След като пристигнах в Ню Йорк и се запознах с изказванията на президента на САЩ, подходът ни към речта пред Общото събрание беше повлиян от тях", каза Пезешкиан.

По думите му промяната го е накарала да защити „открито" позициите на Техеран в речта си на фона на продължаващото напрежение между САЩ и Иран.

Пезешкиан произнесе рядка военновременна реч пред Общото събрание на ООН ден, след като Доналд Тръмп каза, че може да "унищожи" Ислямската република.

Президентът Масуд Пезешкиан показа снимки на покойния върховен лидер Али Хаменей и на повече от 150 ученици, убити в първите дни на войната.

"Ние само се защитавахме. Не сме терористи", каза Пезешкиан пред Общото събрание. "Нашият невинен народ беше мишена на подли атаки и агресии, наложени върху страната ни. И ние се защитихме с цялата си сила. Америка и Израел ни нападнаха."

"Да, удариха ни, но ние не коленичихме", добави той. Техеран няма да се предаде във войната със САЩ, но вярва в дипломацията за прекратяване на конфликта, подчерта иранският президент.

Американските представители излязоха от залата след началото на речта на Пезешкиан.