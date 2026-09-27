Шестима загинаха при взрива в Атина, сред тях американска двойка на меден месец

Шестимата души, издирвани след взрива и срутването на сграда в историческия квартал Плака в Атина, са открити мъртви. Спасителната операция на улица „Лисикратус" е приключила, съобщи гръцката пожарна служба. Експлозията стана сутринта на 25 септември, последвана от пожар и срутване на сградата.

По време на операцията спасителите са използвали специализирани камери, уреди за засичане на звуци под отломките и кучета.

Причината за трагедията все още се разследва. Десет специалисти от службата за разследване на пожари събират доказателства и установяват последователността на взрива, пожара и срутването. Имало е съобщения за миризма на газ в района, но според пожарната служба преди експлозията при нея не е постъпвал сигнал. Изтичане на газ се разглежда като възможна причина, но не е потвърдено като окончателен извод.

След края на издирването усилията на властите са насочени към обезопасяване на мястото и установяване на причините за взрива.

Според информацията на гръцката обществена телевизия ЕРТ загиналите са възрастна двойка, живеела на втория етаж, и четирима американски граждани, отседнали в апартамент за краткосрочен наем на първия етаж. Жената от възрастната двойка е гъркиня, а съпругът британец. Сред американските гости са двама мъже и две жени.

Една от американските двойки е била на меден месец. По думите на техен роднина жената е била в третия месец на бременността. Шестимата са открити под отломките на сградата на улица „Лисикратус". Предстоят съдебномедицински експертизи.