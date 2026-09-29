Praxis е първата дигитална нация в света, планира да изгради криптодържава в Уругвай

Praxis, компания, която обединява крипто инвеститорите в елитна общност, обяви изграждането на собствен град в Уругвай.

Praxis е основана през 2019 г. (във философията терминът „praxis" се отнася до процеса на прилагане на теорията на практика; на древногръцки „praxis" означава действието на свободните хора).

Компанията е основана от 30-годишния Драйдън Браун, бивш сърфист от Санта Барбара. Той е учил в Нюйоркския университет (но е напуснал) и е работил като анализатор в хедж фонд (бил е изгонен).

Praxis е изградена като онлайн общност, която се нарича „първата дигитална нация в света". Браун продава на последователите си визия за бъдещия световен ред – автономната организация на обществото в културните, икономическите и управленските сфери – след появата на изкуствения общ интелект (AGI).

Уебсайтът на компанията съдържа помпозни манифести, озаглавени „Политиката на сингулярността", „Суверенен разум" и „Живот след труда", както и декларация на мрежовата империя Praxis.

Накратко, те могат да бъдат обобщени по следния начин: AGI скоро ще започне да извършва по-голямата част от ежедневния човешки труд, а свръхбогатството, което произвежда, трябва да се използва за изграждане на елитни градове, където хората могат да се наслаждават на културните постижения на западната цивилизация. И именно Praxis ще изгради тези утопични градове от нулата или, както Браун ги нарича в своите презентации, „криптостати".

Журналисти, опитващи се да разберат концепциите на Браун, отбелязват, че ръководителят на Praxis е бил вдъхновен, наред с други неща, от либертарианските идеи и дистопичния роман на Айн Ранд „Атлас изправи рамене". Неговото движение е класифицирано като субкултура на крайнодесния интернет. Браун отрича това, въпреки че твърди, че „определено не е демократ". Според The ​​New York Times,

Praxis първоначално е съществувала като малка компания, наемаща таванско помещение в СоХо в Ню Йорк. В него се провеждаха пищни партита в духа на парижки салони от епохата на Просвещението. Участниците получаваха жетони с надпис „Срещнете се във Вечния град". Служителите на компанията живееха в същия таван. В един момент собственикът съди Praxis за неплащане на наем.

Визуализация на сградния комплекс на Praxis на брега на Колония дел Сакраменто

С течение на времето Браун започва да привлича инвестиции от фирми за рисков капитал и крипто предприемачи. Сред другите, Paradigm Operations, Pronomos Capital (подкрепена от бившия изпълнителен директор на PayPal Питър Тийл), бившият главен технически директор на крипто борсата Coinbase Баладжи Сринивасан, съоснователят на Palantir Джо Лонсдейл, Alameda Research на Сам Банкман-Фрийд и Apollo Projects на Сам Алтман, всички вярваха в неговата визия за града на бъдещето.

По този начин Браун успява да набере близо 20 милиона долара. През 2024 г. Praxis обявява, че компанията за криптовалути Gem Digital ѝ е предоставила кредитна линия от 500 милиона долара.

Първоначално Браун търси място за своята „криптодържава" в Средиземноморския регион. Тази идея е изоставена поради близостта ѝ до продължаващи военни конфликти. Следващият кандидат беше Гренландия (която Тръмп също искаше). Там компанията бързо се сблъска с обществената съпротива. Накрая, през септември 2026 г., Браун обяви: „Световното турне приключи: избрахме Уругвай."

Драйден Браун и президентът на Уругвай Яманду Орси

Praxis сключи споразумение с Едуардо Бастита, предприемач и съветник на президента на Аржентина, който в момента строи жилищен комплекс на пуст участък от бреговата линия в град Колония дел Сакраменто, Уругвай. Намира се на брега на залива Ла Плата – на по-малко от 200 километра по суша от Монтевидео и само на час път с ферибот от Буенос Айрес.

NYT отбелязва, че това е само необвързващ меморандум за разбирателство и остава значителна несигурност относно това дали градът Praxis действително ще бъде построен. Тази сделка обаче ясно загатва за нарастващия интерес на предприемачите от Силициевата долина към създаването и преместването на технологични анклави в Южна Америка.

Проектът се нарича +Colonia. Твърди се, че архитектурната фирма на Заха Хадид е разработила концепцията му - минималистичен класицизъм, доминиран от камък, бронз и вода. Praxis твърди, че ще набере 1 милиард долара инвестиции през следващите три години за строителство в Уругвай.

Според уебсайта на Praxis, над 4000 души вече са подали заявления за преместване в бъдещата крипто-държава, а търсенето на луксозни жилища се оценява на 4,4 милиарда долара. Браун планира да се премести от Ню Йорк в Colonia del Sacramento още през декември. Според плановете му първите жители ще се преместят в +Colonia в средата на 2027 г. NYT съобщава, че Praxis ще започне да закупува земя на мястото на +Colonia до края на следващата година.

В интервю за вестника Браун заявява, че бъдещият град ще се превърне в лаборатория за създаване на нова култура, черпейки от естетиката на Древна Гърция, Рим и Ренесанса. Най-добрите ѝ проявления – истина, красота, героизъм – са въплътени в образа на гръцкия бог Аполон, най-почитаното божество в Праксис.

Ръководителят на Праксис не е първият, който е замислил идеята за създаване на отделен град на бъдещето за бизнес магнати, мини-държава със собствени закони, която би търсила дипломатическо признание наравно с останалия свят.

Рисковите капиталисти смятат, че подобни частни държави биха могли да се превърнат в инструменти за технологични иновации, например в областта на публичната администрация и премахването на бюрократичната бюрокрация. Критиците наричат ​​тези идеи елитарни и нереалистични опити за отделяне на висшата класа от останалата част от обществото. Браун, който често променя и без това неясна визия, вече не смята независимото управление на Праксис за основен приоритет.

План на града от маркетингови материали на Praxis

Прессъобщението провъзгласява целта на проекта +Colonia като връзка между международните инвестиции и атрактивната творческа и предприемаческа сцена на Уругвай, наречена „Швейцария на Южна Америка".

Праксис се е ангажирала да работи в рамките на съществуващата уругвайска правна система. В разговор с репортери Браун не говори за криптодържава, а описва +Colonia просто като място с „невероятна йога" и „страхотни диджеи", където „вашият приятел, като артист, идва и вие правите шоу".

Досега на брега на Колония дел Сакраменто се строят само няколко сгради. Според собственика на земя и оригинален дизайнер на проекта Едуардо Бастита, в проекта са инвестирани 290 милиона долара и стотици апартаменти вече са продадени. Миналата година уругвайският президент Яманду Орси посети обекта на +Colonia, наричайки строителството „много иновативен проект".