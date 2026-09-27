Швейцария решава да скъса ли с неутралитета

Швейцарците гласуват на референдум дали в конституцията на страната да бъде записано по-строго определение на вековния ѝ статут на неутралитет, съобщава "Политико".

Ако предложението бъде одобрено, Швейцария на практика няма да може да налага санкции срещу Русия, освен ако те не са одобрени от Съвета за сигурност на ООН, където Москва има право на вето. Освен това Берн няма да може да си сътрудничи военно с организации като НАТО, освен ако самата Швейцария не бъде нападната или не е изправена пред непосредствена заплаха.

Русия открито подкрепя инициативата.

„Това не е гласуване срещу неутралитета – неутралитетът се подкрепя широко. Въпросът е какво означава той", коментира Фабио Васерфален, професор по европейска политика в Университета в Берн и социолог от института LeeWas.В момента постоянният неутралитет на Швейцария е признат от международното право. В същото време правителството разполага със значителна свобода да определя как на практика прилага политиката на неутралитет.

Страната не може да участва във войни между държави или да предоставя военна подкрепа на воюващи страни. Берн обаче може да решава дали да налага икономически санкции или да си сътрудничи с военни съюзи, без официално да се присъединява към тях.

„В момента правителството има известна свобода на действие и я използва. Въпросът е дали хората смятат това за правилно или предпочитат по-строги граници пред политиката на неутралитет", обяснява Васерфален.

Тази свобода беше поставена под натиск след пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г. Оттогава швейцарското правителство до голяма степен прилага санкциите на Европейския съюз срещу Москва. Това предизвика реакция от страна на привържениците на по-строго разбиране за неутралитета. Предложението е инициирано от национално-консервативната организация Pro Schweiz, която е тясно свързана с дясната Швейцарска народна партия (SVP). Сред основните двигатели на кампанията е милиардерът и бивш федерален съветник Кристоф Блохер.

Швейцарското правителство се противопоставя на инициативата, както и всички големи политически партии с изключение на SVP.

„Инициативата рискува да превърне неутралитета в изолация, а изолацията в днешния свят не е особено добра стратегия за сигурност", заяви депутатката от Зелените либерали Корина Гредиг.

Според публикувани този месец социологически проучвания близо две трети от избирателите са против предложението.Корените на швейцарския неутралитет често се свързват с поражението на Швейцарската конфедерация в битката при Мариняно през 1515 г. Статутът на страната е официално признат от останалите европейски държави през 1815 г., а през 1848 г. е включен в конституцията.

Швейцария успява да остане официално неутрална и по време на двете световни войни. Според швейцарския историк Томас Майсен обаче неутралитетът винаги е имал своите практически ограничения.

Той посочва Втората световна война като пример. След поражението на Франция през 1940 г. Швейцария е заобиколена от държави от Оста и според него правителството е било принудено да действа прагматично.

Смисълът на неутралитета се е променял през годините. Швейцария участва например в икономическите санкции срещу Ирак през 1990 г., а през 1996 г. се присъединява към програмата на НАТО „Партньорство за мир".Пълномащабната руска инвазия в Украйна и засилването на хибридните операции на Москва в Европа промениха начина, по който Швейцария разглежда собствената си сигурност.

Берн увеличава разходите за отбрана и задълбочава сътрудничеството си с европейските държави.

В публикувана по-рано този месец швейцарска стратегия за сигурност се посочва, че средата за сигурност се е „влошила драстично". Документът препоръчва закупуването на ракети с голям обсег и дронове.

От 2025 г. Швейцария участва и в избрани проекти по европейската програма PESCO за постоянно структурирано сътрудничество в областта на отбраната.

Страната също така засилва дългогодишното си партньорство с НАТО чрез по-тесен политически диалог и усилия за подобряване на способността на швейцарската армия да действа съвместно с въоръжените сили на страни от Алианса. Това включва области като военната авиация, комуникациите, космическите технологии и устойчивостта на инфраструктурата.

Швейцария обаче не е член на НАТО.Поддръжниците на предложението смятат, че страната вече е отишла твърде далеч в сближаването си със западните държави.

„Образът на Швейцария като неутрална държава беше накърнен. Ние се присъединихме към един блок и последвахме Европа", заяви Самюел Сомаруга, лекар и ръководител на Комитета за международна Женева и нейния неутралитет, който подкрепя инициативата.

По думите му неутралитетът позволява на Швейцария да играе ролята на посредник и допринася за икономическата стабилност на страната, което според него помага за привличането на капитали.

Сомаруга смята още, че неутралният статут може да защити Швейцария при евентуален по-широк военен конфликт между НАТО и Русия.

Швейцарското правителство застъпва противоположната позиция и предупреждава, че превръщането на неутралитета в строго конституционно правило може да ограничи възможностите на страната именно в момент, когато средата за сигурност става по-несигурна.Дори настоящата инициатива да бъде отхвърлена, швейцарските граждани ще се изправят пред нов въпрос за неутралитета през ноември.

Тогава те ще гласуват дали правилата за износ на оръжия са подходящи за настоящата ситуация или Швейцария трябва да получи възможност да продава оръжие на определена група от 25 предимно западни държави, дори ако те участват във въоръжен конфликт.

При одобрение промяната би задълбочила връзките на Швейцария със западните държави и би могла да увеличи приходите от износ на швейцарската отбранителна индустрия.