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17 души убити при стрелба в заведение в Южна Африка

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СНИМКА: Pixabay

Полицията в Република Южна Африка издирва заподозрени за стрелба в заведение в градчето Уедела, югозападно от Йоханесбург, при която са били убити 17 души, а 15 са ранени, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Мотивите за нападението засега не са известни, съобщи Южноафриканската полицейска служба в социалната мрежа Екс.

"По данни на полицията заподозрените са били въоръжени с автомати "Калашников" и с пистолети", се посочва в съобщението.

Стрелбата е станала вчера вечерта и 15 души с огнестрелни рани са били откарани в болница.

Към момента няма арестувани. Според първоначалната информация нападателите са открили огън по посетители, които били пред заведението, след което са влезли вътре и са продължили да стрелят.

СНИМКА: Pixabay

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