Евакуираха жителите на село след сериозен инцидент край британска база, използвана от САЩ (Обновена)

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Сапьори проверяват автомобили

Няколко души са арестувани, а жители на района са евакуирани след мащабна полицейска операция край американската военна база RAF Fairford във Великобритания, "Дейли мейл".

Районът около базата е отцепен, а специализирани екипи проверяват автомобили за наличие на взривни устройства.

Полицията в Глостършър съобщи, че са евакуирани жители на няколко имота в района на Уелфорд. Хората са насочени към близък спортен и развлекателен център, докато специалисти от британската армия извършват проверки.

„В района е въведен кордон, но искаме да уверим хората, че смятаме, че инцидентът е под контрол", заявиха от полицията.

По информация на британски медии около базата през последните дни са били разположени въоръжени полицейски екипи и блокади. На място има и множество аварийни автомобили.

Съобщава се също, че други американски военни обекти във Великобритания са били поставени в режим на повишена готовност. Американските власти обаче не са потвърдили публично конкретно ниво на тревога.

RAF Fairford е важен обект за американските военновъздушни сили в Европа. В базата се намира щабът на 501-во крило за бойна поддръжка на ВВС на САЩ, а съоръжението служи и като предпочитано предно оперативно местоположение в Европа за стратегически бомбардировачи на американското Global Strike Command.

Базата беше обект на заплахи от страна на Иран през юли, след като иранската Революционна гвардия предупреди Великобритания да не позволява на американски бомбардировачи да използват съоръжението.

От американските ВВС заявиха, че 501-во крило и останалите американски подразделения във Великобритания „остават бдителни" и ще предприемат необходимите мерки за защита на военнослужещите, цивилните служители, изпълнителите и техните семейства.

„Ние постоянно оценяваме различни фактори, които определят какви мерки за защита на нашите обекти, хората и техните семейства трябва да бъдат въведени или променени", посочиха от американските ВВС.

Към момента властите определят ситуацията като локализирана и под контрол. Разследването и проверките на превозните средства продължават.

Полицията в Глостършър съобщи, че жителите на селото са евакуирани и временно са отведени в спортен и развлекателен център, докато продължава разследването.

Няколко мъже са арестувани по подозрение за нарушения на закона за взривните вещества, съобщиха от полицията.

На място работи специализиран екип на британската армия за обезвреждане на взривни устройства. Сапьорите проверяват няколко автомобила.

В района е обособен полицейски кордон. От полицията посочват, че към момента смятат, че ситуацията е под контрол и инцидентът е локализиран.

Властите не съобщават подробности за причините за инцидента или естеството на проверяваните автомобили.