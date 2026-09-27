КМГ: Конструктивните стратегически стабилни отношения между Китай и САЩ ще донесат повече ползи

По покана на американския президент Доналд Тръмп китайският председател Си Дзинпин беше на официално държавно посещение в САЩ от 23 до 25 септември. По време на визитата двамата държавни глави проведоха откровен и задълбочен обмен на мнения по стратегически и глобални въпроси и постигнаха консенсус по осем точки. Важен политически резултат от това е по-нататъшното разширяване на съдържанието на китайско-американските отношения, като двете страни се съгласиха да изградят „конструктивни стратегически стабилни отношения между Китай и САЩ, основани на уважение, справедливост и равнопоставеност", обобщава КМГ.

Това решение предоставя по-ясни стратегически насоки за взаимно съжителство между двете велики сили.

Настоящата визита е първото официално държавно посещение на председателя Си Дзинпин в САЩ от 11 години. Не само това, но и за първи път, в рамките на шест месеца държавните глави на двете световни сили си разменят взаимни посещения. Това е историческа точка в отношенията между двете страни. „Председателят Си Дзинпин е велик лидер", „Това е велик момент", „Едно велико посещение"... Президентът Доналд Тръмп многократно използваше думата „велик", а с личното си посрещане на председателя Си Дзинпин на летището и оказаните му най-високи почести демонстрира уважението на американската страна към китайския лидер и значението, което тя отдава на отношенията между двете страни.