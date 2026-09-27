19 души загинаха при наводнения и свлачища в Непал и Индия след проливни дъждове и бури

Най-малко 19 души загинаха при наводнения и свлачища, предизвикани от проливни дъждове и бури в части от Индия и Непал, а 10 са в неизвестност, съобщи Ройтерс, цитирани от БТА.

Нивата на реки са се повишили над критичните стойности, съобщиха местните власти.

В индийския щат Утар Прадеш през последните 48 часа са загинали 15 души, а петима са били ранени и има нанесени щети по 117 жилища. Проливните дъждове и бурите са засегнали 63 окръга, като за денонощието до събота количеството на валежите е било 19 пъти над обичайното за този период.

В Непал четирима души, сред които три деца и една жена, са загинали, след като свлачище е затрупало дома им, докато са спели. Инцидентът е станал в село Ниши Кхола в окръг Баглунг, съобщи високопоставеният местен представител Кришна Прасад Ачаря.

Десет непалски работници са в неизвестност, след като лавина е затрупала базовия лагер на високия 7126 метра връх Химлунг Химал в северния окръг Мананг. По данни на представители на алпинистките среди работниците са подготвяли палатки за чуждестранни алпинисти, които не са били в лагера при падането на лавината.

Непалските власти предупредиха за опасност от внезапни наводнения в 49 от общо 77 окръга на страната. В повече от половината от тях рискът от наводнения и внезапно покачване на водите е висок, тъй като нивата на големите реки и техните притоци продължават да се повишават.

Районите Расува и Нувакот, които миналия месец бяха тежко засегнати от смъртоносни наводнения, трябва да останат в повишена готовност, заяви Шанти Махат, говорител на Националната служба за намаляване на риска и управление при бедствия. При бедствието миналия месец загинаха над 1450 души, а хиляди все още са в неизвестност. В момента обаче двата района не са сред тези с най-висок риск.

Покачването на нивото на река Рахуганга е нанесло щети по съоръжения и електропреносни стълбове на 40-мегаватов водноелектрически проект, съобщи министърът на водните ресурси и енергетиката Бирадж Бхакта Шреста.

Междувременно индийската Централна комисия по водите съобщи, че при 30 станции за наблюдение на реките в седем щата ситуацията е определена като тежка. Водните нива там са надхвърлили както праговете за опасност, така и досегашните рекордни стойности при наводнения.

Наводненията и свлачищата са нарушили и телекомуникациите в части от Непал заради повредени оптични кабели и прекъсвания на електрозахранването, съобщи министърът на комуникациите Бикрам Тимилсина.