Китайският зелен преход ускорява глобалното развитие на чистата енергия

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Развитието на зелени технологии в Китай допринася за ускоряване на глобалния преход към нисковъглеродна икономика. Според официални данни през периода 2021–2025 г. изнесените от Китай продукти за вятърна и фотоволтаична енергия са помогнали за намаляването на около 4,1 млрд. тона въглеродни емисии в други държави, съобщи КМГ.

Зелената енергия и свързаните с нея индустрии се превръщат във важна част от китайската икономика. Технологичният напредък, включително развитието на изкуствения интелект, се използва за намаляване на въглеродните емисии и за справяне с последиците от екстремни метеорологични явления.

Намаляването на разходите за възобновяема енергия в Китай също улеснява внедряването на тези технологии на международните пазари.