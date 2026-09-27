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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23631994 www.24chasa.bg

Китайският зелен преход ускорява глобалното развитие на чистата енергия

КМГ

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През периода 2021–2025 г. изнесените от Китай продукти за вятърна и фотоволтаична енергия са помогнали за намаляването на около 4,1 млрд. тона въглеродни емисии Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Развитието на зелени технологии в Китай допринася за ускоряване на глобалния преход към нисковъглеродна икономика. Според официални данни през периода 2021–2025 г. изнесените от Китай продукти за вятърна и фотоволтаична енергия са помогнали за намаляването на около 4,1 млрд. тона въглеродни емисии в други държави, съобщи КМГ.

Зелената енергия и свързаните с нея индустрии се превръщат във важна част от китайската икономика. Технологичният напредък, включително развитието на изкуствения интелект, се използва за намаляване на въглеродните емисии и за справяне с последиците от екстремни метеорологични явления.

Намаляването на разходите за възобновяема енергия в Китай също улеснява внедряването на тези технологии на международните пазари.

През периода 2021–2025 г. изнесените от Китай продукти за вятърна и фотоволтаична енергия са помогнали за намаляването на около 4,1 млрд. тона въглеродни емисии

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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