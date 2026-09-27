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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23632012 www.24chasa.bg

КМГ: Пекинският културен форум постави акцент върху младите хора и културното наследство

КМГ

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В рамките на 15-ия петгодишен план (2026–2030 г.) Министерството на културата и туризма поставя акцент върху подготовката на млади кадри в областта на нематериалното културно наследство. Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Над 600 представители от 44 държави участваха в Пекинския културен форум за 2026 г., посветен на ролята на младите хора в опазването на културното наследство, съобщи КМГ.

За първи път от създаването на форума през 2022 г. в двудневната програма беше включен специален младежки форум. Инициативата „Дигитална централна ос" в Пекин е събрала над 180 000 снимки за наблюдение от близо 30 000 участници, предимно на възраст между 10 и 16 години. Китайски създатели на цифрово съдържание, популяризиращи традиционни занаяти, също достигат до международна публика.

В рамките на 15-ия петгодишен план (2026–2030 г.) Министерството на културата и туризма поставя акцент върху подготовката на млади кадри в областта на нематериалното културно наследство.

В рамките на 15-ия петгодишен план (2026–2030 г.) Министерството на културата и туризма поставя акцент върху подготовката на млади кадри в областта на нематериалното културно наследство.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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