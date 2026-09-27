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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23632043 www.24chasa.bg

КМГ: Пекин коментира американските изявления относно бъдещето на изкуствения интелект

КМГ

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Китай отдава значение на позицията на американската страна и уважава нейната формулировка Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 26 септември говорителят на Министерството на външните работи отговори на журналистически въпроси относно американското представяне на резултатите от посещението на китайския председател Си Дзинпин в САЩ, в което се използва терминът „супер интелигентност" вместо „изкуствен интелект".

Говорителят посочи, че по време на срещата между лидерите на двете страни беше проведена задълбочена дискусия по въпроса за изкуствения интелект, пише КМГ. По отношение на терминологията, Китай отдава значение на позицията на американската страна и уважава нейната формулировка. Технологиите за изкуствен интелект се развиват непрекъснато и всички страни могат, като отчитат най-новата ситуация, да засилят обмена, да проведат задълбочени дискусии и да търсят консенсус, добави още говорителят.

Китай отдава значение на позицията на американската страна и уважава нейната формулировка

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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