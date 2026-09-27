Масови протести в Мадрид след ﻿изгонването на 87-годишна жена от дома ѝ (Снимки)

Хиляди протестираха по улиците на Мадрид в събота вечер срещу жилищната криза в Испания, настоявайки за мерки за защита на наемателите, правила за борба с измамите и забрана за евикции при липса на алтернативни жилища, съобщи Асошиейтед прес и БТА.

Протестът, свързан с жилищната криза в страната, беше провокиран от принудителното извеждане в сряда на 87-годишна Мария дел Кармен Абаскал от апартамент в Мадрид, в който е живяла в продължение на седем десетилетия.

След демонстрацията в подкрепа на Абаскал протестиращите разпънаха палатков лагер на площад „Пуерта дел Сол“ в центъра на Мадрид.

„Не можем да търпим повече. Или системата за наеми ще се срине, или правителството ще падне“, заявиха някои от протестиращите.

Докато маршируваха през центъра на Мадрид, демонстрантите скандираха и развяваха транспаранти, на които се четяха призиви за ограничаване на нарастващите жилищни разходи и по-трудно принудително извеждане на хора, които живеят под наем.

Според властите в протестите в събота са взели участие около 25 000 души, докато организаторите твърдят, че броят им е около 300 000, допълва Франс прес.

Бащата на Мария дел Кармен Абаскал е наел имота, от който тя беше принудително изведена тази седмица, за първи път през 1956 г. Тя е продължила да бъде наемателка след кончината на родителите си, като през този период е действал таван на наемите, съобщиха местни медии.

Сградата е сменила собственика си през 2018 г. и на Абаскал е била предложена възможност да купи апартамента, но тя не е могла да си го позволи, според Съюза на наемателите в Мадрид, който организира протеста в събота.

Инвестиционният фонд „Урбагестион“ (Urbagestion), който по-късно е купил имота, е повишил месечния ѝ наем от 500 евро (570 долара) на 2650 евро. Впоследствие наемът е бил намален на 1650 евро, но Абаскал, която е пенсионерка, все още не е могла да си позволи да плаща сумата, посочи организацията.

Широкото медийно отразяване превърна Абаскал в символ на жилищната криза в Испания.

„Не успях да защитя дома си, но се борих, за да могат другите да се научат да се борят за това, което е тяхно“, заяви тя във видеопослание, публикувано в петък от Съюза на наемателите в Мадрид. Видеото, в което Абаскал призовава испанците да се включат в протестите, е записано от болничното ѝ легло.

Повишаващите се разходи и недостигът на жилища в Испания са сериозни проблеми за търсещите жилища. Анализатори твърдят, че туризмът и ръстът на населението в градовете, дължащ се на имиграцията, са оказали допълнителен натиск върху ограниченото предлагане на жилища.

Испанската централна банка „Банко де Еспаня (Banco de Espana) съобщи, че според нейни изчисления през миналата година в страната е имало недостиг от около 550 000 жилища, като значителна част от тях се пада на Мадрид, Барселона и Валенсия.

Испания заема едно от последните места сред страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие по отношение на държавните жилища под наем, които представляват по-малко от 2 процента от наличното жилищно предлагане при средно за ЕС ниво от 8 процента.