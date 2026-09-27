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Автобус с туристи се преобърна в Германия, има загинали и ранени

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Двама души изгубиха живота си, а близо 25 още бяха ранени, след като автобус се преобърна на магистрала А96 в южната част на Германия, съобщи  ДПА, цитирана БТА. 

Говорителка на полицията уточни, че още един човек е в критично състояние с тежки наранявания и съществува опасност за живота му. Броят на ранените също може да се повиши.

Произшествието се е случило рано тази сутрин малко преди 06:00 ч. местно време (07:00 ч. българско време) на магистрала А96 близо до градчето Бухлое в източната част на окръг Алгой в провинция Бавария. Инцидентът е възникнал на съединението на пътищата, водещи на изток към Бухлое и на запад към Ландсберг ам Лех.

Група от близо 40 до 50 туристи, предимно от Филипините, е пътувала в автобуса, посочи говорителката на полицията.

Превозното средство се е отклонило от пътя надясно, без това да е било причинено от други автомобили, след което се е преобърнало и е спряло до понижение от едната страна на магистралата.

На мястото на инцидента бяха изпратени много служители на спасителните служби, а магистралата беше затворена и в двете посоки. Прокуратурата назначи експерт, който да установи причината за произшествието.

Градчето Бухлое се намира точно на магистралата А96 между столицата на Бавария Мюнхен и Меминген.

Инцидентите с туристически автобуси са често срещана причина за по-сериозни произшествия. Така например на 6 септември тази година 30 души бяха ранени, след като автомобил се сблъска с автобус и друго превозно средство при бавен трафик, припомня ДПА.

Линейка

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