Посрещнаха с тържествена служба патриарх Даниил във Витлеем

Българският патриарх Даниил бе посрещнат в град Витлеем с музика и църковни песнопения, съобщиха от Българската патриаршия.

Шествието започна от площада пред катедралата „Рождество Христово", а в нея бе отслужено специално молитвено последование в чест на патриарх Даниил, допълват от патриаршията. Уточняват, че това последование по традиция се извършва само на Бъдни вечер, но в чест на мирната визита на Българския патриарх Даниил то бе отслужено и днес.

Патриарх Даниил бе посрещнат от Диокесарийския митрополит Венедикт, братството на базиликата във Витлеем, духовници от региона, както и представители на местните власти. При влизането си в катедралата той и църковната ни делегация се поклониха в пещерата, където се е родил Спасителят. Разменени бяха и символични подаръци. В словото си патриарх Даниил каза, че в свят, раздиран от конфликти, любовта е християнското свидетелство, което трябва да бъде показвано.

По програма патриарх Даниил посети и манастира на свети Сава Освещени, където бе посрещнат от игумена архимадрит Евдоким и братството на древната света обител. Църковната ни делегация се поклони на мощите на свети Сава, както и на други подвижници, посети и се помоли в пещерата, където е живял, подвизавал се е и се е трудил св. Йоан Дамаскин, както и пещерата-храм „Св. Николай Чудотворец", осветен през V век. Пред игумена и братята на манастира патриарх Даниил каза, че възможността да посети светата обител е голямо благословение и пожела Бог да помага и закриля, по молитвите на свети Сава, братята на манастира, както и да ги преумножава.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил пристигна в петък в Израел на първото си мирно посещение в Йерусалимската патриаршия. Посещението е по покана на Йерусалимския патриарх Теофил Трети и по решение на Светия синод на Българската православна църква – Българска патриаршия (БПЦ-БП) и ще продължи до 30 септември. В състава на делегацията са Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопският митрополит Серафим, Мелнишкият епископ Герасим - главен секретар на Светия синод, протодякон д-р Деян Коруноски, д-р Александър Смочевски - патриаршески съветник и преводач, и други лица.

Вчера Йерусалимският патриарх Теофил връчи на патриарх Даниил най-високото отличие на древната Патриаршия – ордена на „Кръста на Гроба Господен", съобщи БТА.