Пирамидата на Цестий в Рим отваря отново врати, този път и нощем

Хиляди римляни и туристи минават покрай нея всеки ден, поглеждат необичайната й форма, но малцина са имали възможност да прекрачат прага й. Пирамидата на Цестий, една от най-загадъчните забележителности на Рим, отново е отворена за посетители -с обновени маршрути, ново художествено осветление и възможност да бъде разгледана и през нощта.

От 4 септември Пирамидата на Цестий приема отново посетители след приключването на реставрационните и благоустройствени дейности. До 31 октомври са предвидени безплатни дневни и вечерни посещения, а организираните нощни обиколки се провеждат всеки петък. Входът към вътрешността на пирамидата Снимка: Виолина Христова

Една от основните новости е именно новото художествено осветление. То обхваща както външната страна на пирамидата, така и погребалната камера във вътрешността й. Светлината е проектирана така, че да подчертае геометрията и архитектурните обеми на монумента, а вътре да направи по-ясни древните фрески, без да променя възприятието за оригиналното пространство. Подобрени са и маршрутите за посетители, достъпността и услугите, а зелените площи около паметника са преустроени. Така мястото, което милиони хора виждат отвън, вече може да бъде разказано и отвътре. Част от вътрешните декорации Снимка: Виолина Христова

Пирамидата на Цестий не е египетски паметник, пренесен в Рим. Тя е напълно римска гробница, родена от една мода, която завладява града в края на I век пр. Хр., след завладяването на Египет от Рим през 31 г. пр. Хр. Египетската култура и нейните монументални форми започват да очароват римляните, а пирамидата се превръща в престижен символ и в архитектурен избор за погребалните паметници. В Рим тогава са издигнати няколко пирамиди, но само една е оцеляла до наши дни.

Тя е построена по волята на римския политик Гай Цестий. В завещанието си той разпоредил гробницата му да бъде изградена във формата на пирамида и да бъде завършена само за 330 дни. Заповедта била изпълнена. Гробницата била издигната край древната Виа Остиенсе в периода между 18 и 12 г. пр. Хр.

Размерите й впечатляват и днес. Пирамидата е висока 36,40 м., а квадратната й основа има страна 29,50 м. Ядрото е изградено от бетонна конструкция с тухлена облицовка, а отвън е покрито с плочи от лунски мрамор. Истинската тайна обаче се намира вътре.

Погребалната камера заема едва около 23 кв.м. Тя е покрита със свод и след погребението е била зазидана -практика, свързвана с египетската погребална традиция. По този начин гробницата трябвало да остане завинаги затворена за живите. Тя обаче не останала недокосната.

Вероятно още през Средновековието гробницата е била разбита. От северната страна бил прокопан тунел, през който проникнали в погребалната камера. Урната с праха на Цестий е изчезнала, а заедно с нея са били унищожени и значителни части от първоначалната украса. И все пак онова, което е оцеляло, позволява да се усети богатството на помещението. Стените са покрити със стенописи, организирани в отделни декоративни пана. На светъл фон се редуват изображения на нимфи и ритуални съдове. В горната част, в четирите ъгъла на свода, са изобразени крилати Победи, които държат в ръцете си венец и лента.

В центъра на свода вероятно се е намирала сцена на обожествяването на самия Цестий -апотеоз, който днес вече е изгубен. Съдбата на пирамидата не приключва обаче с погребението на Цестий. Изглед отвън нощем Снимка: Виолина Христова

Почти три века по-късно пирамидата е включена в системата на градските укрепления. Между 272 и 279 г. сл. Хр., по времето на император Аврелиан, около нея са изградени Стените на Аврелиан, огромната отбранителна система на Рим. Така частната гробница се оказва вградена в стените на имперската столица. Именно това превръща Пирамидата на Цестий в толкова необичаен паметник. Тя е едновременно гробница, архитектурен експеримент, свидетелство за римското увлечение по Египет и част от средновековната и по-късната история на града.