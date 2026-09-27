"Алтернатива за Германия" забрани паметни плочи за жертви на нацизма

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Германският град Хайденау, близо до Дрезден, забрани поставянето на паметни плочи за жертви на нацизма, съобщи Би Би Си.

Т. нар. "Камъни на препъването" представляват малки бетонни кубове (10 × 10 см), покрити с ръчно изработена месингова плочка. Те се вграждат в тротоарите директно пред последното доброволно избрано местожителство на преследваните лица.

На всеки камък е изписано името на човека, годината му на раждане, както и съдбата му

Решението предизвика остри реакции в страната.

Забраната е подкрепена от общински съветници от „Алтернатива за Германия" и "Християндемократическия съюз.

От 90-те години насам подобни плочи се поставят по улиците на Германия и други европейски държави. Те обикновено се вграждат пред домовете или работните места, където са живели или работили евреи и други жертви на нацистките преследвания.

Вместо на улиците в Хайденау паметните знаци ще бъдат поставяни в градското гробище „Нордфридхоф". Според приетото решение така ще се избегне възможността хората да стъпват върху тях.

Германският министър на образованието Карин Приен определи забраната като „скандал". Тя заяви, че преместването на паметните знаци от обществените пространства в гробището „прави еврейския живот отново невидим".

Решението беше критикувано и от Шарлоте Кноблох, оцеляла от Холокоста и председател на Еврейската общност в Мюнхен. Тя го определи като „напълно погрешен подход".

„Камъните на препъването" са част от проект на германския художник Гюнтер Демниг. Идеята е хората да се натъкват на тях в ежедневието си и да си припомнят съдбата на жертвите на нацистките преследвания.

"Алтернатива за Германия" отхвърля определенията на германските власти за някои нейни структури като дясноекстремистки. Партията има силна подкрепа в източните германски провинции.