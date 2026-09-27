Петима задържани край британската база, използвана от САЩ, 3 буса се проверяват за бомби (Снимки)

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Петима мъже бяха арестувани от британската полиция за борба с тероризма във връзка с предполагаем заговор за атака срещу американски военни в авиобазата RAF Fairford в графство Глостършър, съобщава "Дейли мейл".

Мъжете са били задържани в близост до базата. При операцията са открити три микробуса, за които се предполага, че може да са съдържали взривни устройства. На кадри от ареста петимата се виждат с белезници и без горни дрехи. Според публикацията това може да означава, че полицаите са проверявали и за наличие на самоубийствени жилетки.

RAF Fairford е база на американските военновъздушни сили във Великобритания, използвана за операции на САЩ от Европа. Според информацията базата е била използвана и при американски удари по ирански ракетни обекти.

През юли иранската Революционна гвардия отправи предупреждение към Великобритания да не допуска американски бомбардировачи да излитат от базата.

Разследването се води от антитерористичните служби. Проверява се дали е бил предотвратен потенциален терористичен акт, а специалисти изследват откритите устройства, за да установят дали действително са били пригодни за използване като взривни устройства.

Снимки, направени от жител на близкото село Уелфорд около 2,10 ч сутринта, показват петимата задържани с белезници, докато около тях има силно полицейско осветление. На други кадри се виждат трите микробуса, за които се предполага, че са били използвани от групата.

Рано сутринта жители на района около Котсуолдс са били евакуирани, докато въоръжени полицаи и специални части са провеждали операция в района на американската база. Военни специалисти по обезвреждане на взривни устройства също са били изпратени на място, за да проверят за други потенциални взривни устройства.

От британското правителство съобщиха, че министър-председателят Анди Бърнъм е бил информиран за развитието на операцията от Ливърпул, където днес започва конференцията на Лейбъристката партия.

Инцидентът вероятно ще постави отново въпроси за предстоящите решения на британското правителство в сферата на отбраната, включително преди бюджета, който се очаква през следващия месец.

Предшественикът на Бърнъм на премиерския пост сър Кийр Стармър първоначално отказа да разреши на американски бомбардировачи да използват британски бази след началото на войната с Иран през февруари. Това предизвика недоволството на президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви, че Стармър не е „Уинстън Чърчил".

През март Стармър промени позицията си и разреши използването на британски бази от американските сили за „специфичната и ограничена отбранителна цел" да бъдат унищожавани ирански ракети „при източника".

Според публикацията RAF Fairford е била поставена в режим „Delta" – най-високото ниво на тревога, използвано от американското министерство на отбраната.

Междувременно са засилени мерките за сигурност и в други американски военни бази във Великобритания. Съобщава се, че RAF Lakenheath в Съфолк е поставена в режим „Charlie", който е второто най-високо ниво на тревога.

Жител на района, заснел ареста, разказва, че бил събуден от викове около 2,10 ч през нощта.

„Не можех да разбера какво се вика, но когато се приближих до прозореца, видях, че улицата е осветена от сините светлини на полицейски автомобили", разказва той.

По думите му петимата мъже били подредени от едната страна на пътя, като всички били без ризи. Полицаите ги накарали да седнат, претърсили ги, а след това свалили обувките и чорапите им.

„Мисля, че бяха там около половин час. След това им казаха да станат и ги отведоха зад ъгъла", разказва свидетелят.

По думите му трите служебни микробуса, паркирани на няколкостотин метра от дома му, също са били проверявани от полицията. Жителите на района са били помолени да напуснат домовете си рано сутринта.

През последните дни в района около базата са били разположени полицейски блокади и въоръжени служители. В близост са били паркирани и множество автомобили на службите за спешна помощ.

Друг свидетел разказва, че въоръжени полицаи са блокирали достъпа до главния вход на базата, а в село Феърфорд са били забелязани около 30 полицейски автомобила, линейки и пожарни коли.

По-рано пред един от входовете на базата е бил забелязан автомобил, вероятно трактор, който блокирал достъпа.