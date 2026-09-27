Зигфрид Мурешан: Политическата криза в Румъния ще се задълбочи

Политическата криза в Румъния ще се задълбочи, ако Социалдемократическата партия (СДП) не подкрепи съставянето на правителство, смята номинираният за премиер на Румъния Зигфрид Мурешан, съобщава Аджерпрес. Вчера той внесе в парламента парламента управленската програма и състава на проектокабинета си.

По думите на Мурешан отказът на СДП да подкрепи правителството би проправило пътя към предсрочни избори, които могат да бъдат свикани по всяко време от президента на Румъния. Номинираният за премиер подчерта, че очаква с нетърпение "сериозна и конструктивна дискусия" с ръководството на СДП.

"Указът за моето назначаване беше публикуван в Държавен вестник в понеделник. Във вторник се срещнах с парламентарните групи на Национално-либералната партия (НЛП), Съюз за спасение на Румъния (ССР), а в сряда – с парламентарната група на Демократичния съюз на унгарците в Румъния (ДСУР). И трите парламентарни групи потвърдиха напълно подкрепата си за кабинета. Работихме заедно по управленската програма, а министрите, представляващи тези три партии, съставляват правителството на Румъния. Разполагаме със 170 гласа от тези три партии и парламентарни групи. Проведохме разговори и с парламентарната група, представляваща националните малцинства, с която се договорихме да се срещнем отново в началото на следващата седмица", заяви Мурешан .

Според Мурешан предложената от него управленска програма дава основания на Социалдемократическата партия да гласува в подкрепа на правителство, съобщава БТА.

"Истинското изпитание през следващата седмица наистина ще бъде за Социалдемократическата партия. В този момент те носят отговорност за разрешаването на политическата криза в Румъния", допълни Мурешан.

Трите партии, подкрепящи номинирания за премиер на Румъния Зигфрид Мурешан - Национално-либералната партия (НЛП), Съюз за спасение на Румъния (ССР) и Демократичния съюз на унгарците в Румъния (ДСУР), постигнаха през миналата седмца споразумение за разпределение на министерствата в правителството. НЛП на премиера в оставка - Илие Боложан получава седем министерства в новия кабинет, ССР - пет, а ДСУР - три. Предвижда се правителството да има 16 министерства, както и трима вицепремиери - по един от всяка партия. За поста министър на правосъдието е предложен независим кандидат.

Евродепутатът от НЛП Зигфрид Мурешан е третата поред номинация за премиер в рамките на продължаващата над четири месеца политическа криза в страната. Тя започна след разпадането на четирипартийната коалиция, включваща НЛП, СДП, ССР и ДСУР, и последвалия вот на недоверие, който доведе до падането на правителството на Илие Боложан.

Последва номинирането за премиер на евродепутата Еуджен Томак, който обаче върна мандата заради липса на достатъчно подкрепа, и неуспешен опит на следващия номиниран - Адриан Вещя от НЛП - да получи вот на доверие в парламента.

Предложеното от Зигфрид Мурешан правителство трябва да получи подкрепата на 233 депутати и сенатори, за да встъпи в длъжност.