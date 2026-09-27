Сръбският президент Александър Вучич напуска поста тази вечер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви, че в неделя, 27 септември, около 20:00 часа ще подаде оставка като държавен глава.

„Ще подам оставка в неделя вечерта, мисля, че около 20:00 часа. Ще ви информирам, ще се обърна към всички и ще чуете обяснението ми и всичко останало", заяви Вучич, цитиран от сръбската обществена телевизия RTS.

След оттеглянето си Вучич ще участва в предизборната кампания като обикновен гражданин на Сърбия.

В страната са насрочени предсрочни парламентарни избори на 25 октомври 2026 г. Те ще бъдат 15-ите предсрочни парламентарни избори в Сърбия след въвеждането на многопартийната система в началото на 90-те години.

Призивите за провеждане на избори се засилиха в началото на 2025 г., когато в Сърбия започнаха масови студентски протести.

Демонстрациите бяха предизвикани от трагедията на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г., при която загинаха 16 души. Студентите настояха за установяване на отговорните за инцидента и за поемане на отговорност от институциите.