28 бойци на "Ислямска държава" са убити, след като са прекосили границата с Пакистан

Министерството на отбраната на Афганистан заяви, че афганистанските въоръжени сили са убили 28 бойци и са ранили още 32 в източната провинция Нуристан, след като групировка, в която е имало членове на "Ислямска държава", е прекосила границата с Пакистан, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Министерството изтъкна, че пакистански въоръжени групировки са оказали подкрепа на бойците, които по данни на ведомството в миналото са били част от афганистанските служби за сигурност. Ведомството допълва, че групировката е проникнала в страната в Камдеш - окръг в провинция Нуристан близо до границата с Пакистан, с намерението да предприема атаки.

Твърдението на Кабул, че пакистанските разузнавателни служби обучават и внедряват в Афганистан бивши членове на неговите служби за сигурност представлява пряко обвинение за държавна намеса във въоръжен конфликт.

Междувременно Министерството на информацията на Пакистан отхвърля твърденията на Афганистан, че негови сили или разузнавателни служби са подкрепяли бойци в Нуристан, както и отрича да е обучавало бивши служители на афганистанските сили за сигурност.

На 21 септември Пакистан нанесе въздушни удари по територията на Афганистан, където според пакистанската страна мишена са били бойци на въоръжени групировки. При ударите бяха убити 28 бойци, а афганистанските власти посочиха, че жертвите са цивилни. От своя страна Мисията на ООН в Афганистан потвърди три смъртни случая на цивилни.

Пакистан неколкократно обвини Афганистан, че приютява бойци на своя територия, които атакуват обекти в пакистански селища и градове - обвинение, което афганистанската страна отхвърля.