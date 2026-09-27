Ново напрежение: Иран обяви, че е заловил американски подводен дрон в Ормузкия проток

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Американски подводен дрон във водите на стратегическия Ормузки проток е бил открит от военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Иран писва залавянето като „координирана и сложна операция" за прехващане на един от най-съвременните и „умни" подводни апарати за разузнаване и наблюдение.

"Чрез координирана и сложна операция, военноморските сили успяха да пленят високотехнологичен подводен дрон, принадлежащ на американската армия", се казва в изявление, разпространено от иранската държавната телевизия.

Дронът е бил тип "Ремус 600" и е "действал в Ормузкия проток с цел шпионаж" и "вече се намира в ръцете на експерти, натоварени със задачата да извлекат данните", пише БТА.

От Пентагона потвърдиха, че подводен дрон е в ръцете на Иран. Американската страна обаче уточни, че апаратът всъщност е дефектирал и се е повредил преди това, отхвърляйки твърденията за сложна иранска операция по прехващане.

По-рано този месец КГИР отново съобщи, че е заловил "един от най-модерните подводни дронове на американската армия" на входа на Ормузкия проток.