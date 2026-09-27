Седем са убити и 40 са ранени при атака на Саудитска Арабия по пазар в Йемен

Седем души са убити, а 40 са ранени при удар на Саудитска Арабия по пазар в Йемен. Това съобщи телевизията на проиранското бунтовническо движение на хутите. При пострадалите има и деца.

Атаката е била по централния пазар в град Таиз в Югозападен Йемен. Градът, който е контролиран от силите на международно признатото йеменско правителство, се намира на един от главните фронтове на бойните действия с хутите. След няколко години затишие бойните действия в Йемен бяха подновени, откривайки нов фронт на конфликта в Близкия изток.

Хутите контролират столицата Сана и крайбрежието на Червено море, докато международно признатото правителство, подкрепяно от Саудитска Арабия, действа от южния град Аден и контролира по-голяма част от територията на Йемен на изток и на юг, която обаче е по-рядко населена, пише БТА.

Конфликтът между двете страни се засили този месец, когато хутите предприеха офанзива и засилиха контрола си над стратегическия проток Баб ел Мандеб, свързващ Европа с Азия чрез Суецкия канал. Бунтовниците наложиха също така морска блокада на саудитските кораби и нанесоха удари по нефтената инфраструктура на Саудитска Арабия, която е най-големият износител на суров петрол в света.

За първи път от години столицата Рияд също бе подложена на въздушни нападения. Неотдавна Саудитска Арабия заяви, че е прехванала два дрона, "изстреляни от терористичното движение на хутите срещу района на Рияд". Вследствие на опита за атака, учебните занятия в саудитската столица се провеждат онлайн за една седмица. Вчера говорител на хутите заяви, че саудитските военновъздушни сили са нанесли 27 удара срещу няколко йеменски провинции с изтребители Ф-16 и "Тайфун".