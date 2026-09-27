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Колкото 14 футболни игрища ще е най-големият паркинг в Гърция - строят го на международното летище в Атина

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Международното летище в Атина СНИМКА: Bulgaria Air

На седем етажа и колкото с 14 футболни игрища ще бъде най-големият паркинг в Гърция. Ще го построят на международното летище в Атина.

Основите на съоръжението вече са положени и от август е започнало изграждането на надземната конструкция. Строителните дейности вече са в напреднал етап, става ясно от видео в официалния Ютюб канал на атинското летище „Елефтериос Венизелос". 

Проектът предвижда паркингът да е на седем етажа и да разполага с над 3 300 паркоместа. Площта на съоръжението е близо 100 000 квадратни метра, което отговаря на 14 футболни игрища. Височината на паркинга ще е 200 метра. Той ще може да побере 3 365 превозни средства. Пет от етажите ще предлагат краткосрочен и дългосрочен престой, а останалите два ще бъдат използвани от компании, предлагащи автомобили под наем, пише БТА.

Новият паркинг трябва да бъде готов в края на 2027 г.

Международното летище в Атина СНИМКА: Bulgaria Air

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