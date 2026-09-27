Всеки четвърти в Германия иска да намали месото, предпочитат да ядат тофу и фалафел

Повече от всеки четвърти потребител на месо в Германия - 27 на сто, планира да намали консумацията на месо и колбаси. Тази тенденция показва проучване на компанията „ЮГов" и института „Синус".

Германия, която традиционно е известна с високата си консумация на месни продукти, през последните години отбелязва значителен ръст в интереса към растителните алтернативи, вегетарианството и флекситарианството - намаляване на приема на месо без пълното му изключване.

Решението на германските потребители да ограничат консумацията на месо се дължи на комбинация от дълбоки лични убеждения, здравна култура и икономически фактори. Здравето, опазването на климата и хуманното отношение към животните са трите водещи причини за тази промяна.

Данните за покупките показват, че от януари до юли тази година 93 на сто от домакинствата в Германия са купували месо, включително птиче. Пилешкото остава особено търсено и формира 35 на сто от продажбите на месо, изпреварвайки свинското с дял от 32 на сто. При колбасите се отчита спад както в дела на купуващите домакинства, така и в обема на продажбите.

Оборотът от продукти, наподобяващи месо, включително вегетариански и вегански колбаси, е нараснал с над 6 на сто. При други заместители, сред които тофу и фалафел, увеличението е 38 на сто. Според изследването тези продукти привличат нови купувачи, а досегашните потребители ги купуват по-често.

Общо 58 на сто от анкетираните са опитвали заместители на месото. Цената и съставът обаче остават основни пречки пред по-широкото им разпространение. За 61 на сто продуктите са твърде скъпи, а 64 на сто смятат, че много вегетариански и вегански заместители съдържат прекалено много добавки.