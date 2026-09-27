Арестуваха британски актьор от сериала Brookside, измамил 6000 начинаещи модели с 14 млн. паунда

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Британски актьор от популярния през 80-те и 90-те години сериал Brookside е измамил 6000 начинаещи модели с 14 милиона паунда. Филип Фостър е заловен в Испания, след като преди това е осъден на осем години и половина затвор.

Той е организирал измамна схема за 14 милиона паунда и е открит, след като синът му беше свързан с убийство в Коста Бланка.

Филип, който играе ролята на Крисчън Райт в повече от 60 епизода на сериала Brookside по Channel 4, беше арестуван в Испания миналия петък след едногодишно издирване, пише "Сън".

Бившата телевизионна звезда е измъкнала милиони от отчаяни начинаещи модели чрез фалшивата си агенция.

Той е ръководил мрежа от фалшиви агенции за модели в продължение на повече от осем години, измамвайки над 6000 жертви с общо 13,6 милиона паунда.

Заповед за арест е издадена през февруари миналата година, след като той е осъден задочно на осем години и половина затвор – и оттогава се е укривал.

След ареста му в Аликанте 51-годишният мъж – който фигурираше в списъка на най-издирваните лица във Великобритания – ще бъде екстрадиран обратно в Обединеното кралство, за да изтърпи присъдата си.

В деня на ареста на Филип испанската полиция потвърди, че той е бил задържан по време на разследване на убийство в същия район на крайбрежието.

„Бруксайд" (Brookside) е емблематична британска сапунена опера, създадена от Фил Редмънд и Колин Маккоун. Сериалът започва излъчването си на 2 ноември 1982 г. и продължава в рамките на 21 години, като последният епизод е излъчен на 4 ноември 2003 г. по телевизионния канал Channel 4.

На 21 декември миналата година в имот северно от Торевиеха беше открито надупчено от куршуми тяло на 29-годишен мъж.

Известно е, че вече е извършен арест, но се смята, че полицията разследва и други заподозрени.

Майкъл Фостър, син на бившия актьор, е издирван за убийството, и се предполага, че е в неизвестност в Испания.

Именно издирването на сина доведе детективите до скривалището на бащата в Ориуела Коста.

Местонахождението на Майкъл в момента е неизвестно.

Източник заяви пред "Сън": „Когато подадоха сигнала за изчезване, те се опасяваха, че може да е бил убит."