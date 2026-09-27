Над 74 000 палестинци са убити от началото на войната между Израел и "Хамас"

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Над 74 000 палестинци са загинали в продължаващата близо три години война между Израел и "Хамас". Това съобщи Министерството на здравеопазването на Газа.

Израелските удари продължават, въпреки че споразумението за прекратяване на огъня, влязло в сила на 10 октомври миналата година.

Междувременно Световната здравна организация съобщи, че близо 700 души в Йемен са загинали след ескалацията на напрежението миналия месец, а над 130 000 души са били принудени да напуснат домовете си.

Вчера Министерството на здравеопазването на Газа обяви, че броят на загиналите палестинци е нараснал до 74 016 души, а ранените са 175 068. Войната избухна на 7 октомври 2023 г., когато бойци, водени от "Хамас", нахлуха в Израел, убиха около 1200 души и взеха 251 заложници.

След влизането в сила на примирието са загинали 1145 палестинци, съобщиха от министерството, което е под контрола на "Хамас". Ведомството води подробна статистика, която се счита за надеждна от агенциите на ООН и международните организации. Макар да не прави разграничение между цивилни и бойци, министерството посочва, че жените и децата съставляват около половината от общия брой на жертвите.

В същото време, след началото на примирието, са загинали седем израелски войници, пише БТА.