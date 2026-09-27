Вучич часове преди оставката: Целта ни е да изпреварим България

Сръбският президент Александър Вучич постави за цел изпреварването на България, Словакия и Румъния по стандарт на живот. Това става часове преди да подаде обещаната си оставка на фона на масовите протести в страната през последната година. Вучич изтъква развитието на Сърбия под негово управление.

"Днес имаме 5 млрд евро по сметката. Толкова нямат много от развитите държави от ЕС - каза Вучич.

По дучите му страната вече е изпреварила останалите държави от Западните Балкани по икономически показатели и постави като следваща цел съревнованието с България, Словакия и Румъния.

Пред сръбската обществена телевизия Вучич заяви, че когато е станал министър-председател, Сърбия е била на четвърто място в региона.

„За мен е важно да кажа това: Днес ние икономически изпреварихме региона на Западните Балкани. Когато станах министър-председател, бяхме на четвърто място. Пред нас беше Черна гора, която имаше с 50 процента по-високи доходи от Сърбия. Те имаха средна заплата от 490 евро, а ние 330 евро", заяви сръбският президент, цитиран от БГНЕС.

По думите му Босна и Херцеговина е била с 20 процента пред Сърбия, докато Белград е делял третото и четвъртото място със Северна Македония. „Днес влизаме в по-висока лига. Започваме да се състезаваме със Словакия, България и Румъния. И това трябва да бъде следващата ни цел", каза Вучич.

Той добави, че Сърбия трябва да се стреми да поддържа темпото на тези държави, които получават значителни средства от Европейския съюз, а в някои области според него да се опита и да ги изпревари. „Това за нас е по-висока лига", каза сръбският президент.

Вучич представи като доказателство за икономическия напредък и състоянието на държавните финанси. По думите му Сърбия разполага с 5 милиарда евро по сметките си. „Днес имаме 5 милиарда евро по сметката. Толкова нямат много от развитите държави от Европейския съюз", заяви той. Вучич посочи още, че броят на официално заетите в Сърбия се е увеличил от 1,75 милиона до 2,3 милиона души. По думите му безработицата е намаляла от 25,9 процента до 7,2 процента.

Сръбският президент определи тези показатели като значителен напредък и заяви, че страната вече навлиза в нов икономически етап, в който ще са необходими повече труд, иновации и енергия.

През юли Вучич се сравни с Румен Радев, който подаде оставка като президент преди края на мандата си и впоследствие спечели парламентарните избори.

"Защо ме наричат Владимир Путин, а не Румен Радев?

Това попита Вучич в индиректен спор с Борко Стефанович от опозицията, който го определи като "Путин от Temu".

В края на юни Вучич заяви, че ще подаде оставка след 18 месеца на силни антиправителствени протести. Водени от студенти, те бяха провокирани от срутването на покрива на ЖП гарата в град Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Демонстрантите са убедени, че за трагедията е виновна повсеместната корупция в страната.

Не за пръв път сръбският президент говори, че ще се откаже от поста на държавен глава, за да се върне като премиер. Той вече е заемал този пост от 2014 до 2017 г. Неговият втори и последен президентски мандат трябваше да изтече в средата на 2027 г. Той е начело на Сърбия през последните 12 години.

Вучич е и лидер на Сръбската прогресивна партия. Според него изборите ще са в началото на декември.