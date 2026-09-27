Британският министър на отбраната: Най-голямата заплаха пред нас са Русия и президентът Путин

Без никакво съмнение най-голямата заплаха пред Великобритания са Русия и президентът Владимир Путин. Това заяви британският министър на отбраната Уес Стрийтинг в интервю за в. "Сън", публикувано преди началото на годишния конгрес на британската Лейбъристка партия в Ливърпул.

По думите му страната е изправена пред най-високия риск от война, който е виждал през живота си. Именно тази заплаха стои зад решението на британското равителство да предприеме "най-голямото трайно увеличение на разходите за отбрана от края на Студената война".

"На нашия континент се води война. Имаме руски президент с империалистически амбиции, който непрекъснато подлага на изпитание отбраната на Великобритания и НАТО, както и здравината на нашите съюзи", каза той.

Според Стрийтинг Великобритания в момента разполага с необходимото, за да гарантира сигурността си. Според него обаче това няма да остане така, ако през следващите пет години страната не продължи да укрепва отбранителните си способности.

"Силата възпира, а възпирането значително намалява вероятността да се окажем там, където не искаме да бъдем, а именно във война с Русия или с която и да било друга държава", заяви той.